ViuTV節目巡禮｜台下狂扮陳葦璇 七仙羽都甘拜下鋒

憑住《全民造星III》人氣急升的陳葦璇，在《ViuTV 2022》節目巡禮與HiJack、DJ Jeffery等跳唱《Hey Mama》。陳葦璇的演出獲七仙羽(七師傅)讚過不停，七師傅在台下見到葦璇之後，即時拉住她不停讚︰「好有自信！台風真係……好有霸氣！一睇你上台就知你係老手，你成日都上台係咪？」

七師傅自言新手

七師傅續指自己是新手，表演幼嫩，更跟她身旁的人不停說︰「好勁呀！好有自信！」並扮陳葦璇揸咪的動作，令葦璇忍不住說︰「好得意呀！師傅！」七師傅跟其他人合照後，仍拉著陳葦璇說過不停，更扮對方台上的甫士，令葦璇笑不攏嘴。葦璇及後笑言︰「呢個大家庭個個都好nice、好搞笑。無論台前台後都好enjoy同大家一齊嘅時候，第一次認識七師傅真人，超級可愛！最中意睇佢扮我個上台樣，重點：我係老手。」

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