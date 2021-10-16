ViuTV節目巡禮｜明年5大重頭劇 姜濤與Ian《季前賽》打籃球 《i.SWIM》騷肌預告首曝光

ViuTV今年的《ERROR自肥企畫》、港版《大叔的愛》等掀起熱話，大亂TVB陣腳，明年將乘勢追擊，昨晚在《ViuTV 2022》中預告2022年的節目巡禮，其中五大原創劇集，集合青春、熱血、運動、IT、懸疑、怪獸家長等題材，集，當中有5套本地原創劇，似乎「兩台大戰」會更加精彩！此外，不容忽視的還有杜琪峯執導、由ERROR的阿Dee(何啟華)、林愷鈴、胡子彤及袁富華等參演的《三命》。

姜濤Ian演港版《入樽》

其中圍繞街頭籃球的運動勵志劇《季前賽》，由熱愛打籃球的姜濤夥拍運動健將陳卓賢(Ian) 主演，不少網民形容為港版《男兒當入樽》，加上ERROR成員193(郭嘉駿)、梁業(肥仔)，令粉絲引頸以待。

由呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、王智德(Alton)、邱士縉(Stanley)、黃奕晨(Dixon)、P1X3L的George(歐鎮灝)及Marco(葉振弘)合演的劇集《i.SWIM》，首支預告片亦曝光，預告片中見Edan、Jeffrey等主要演員「肌肉大放題」，已引來粉絲尖叫。而劇集講述兩位青年泳手，展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量。

《IT狗》獲香港亞洲電影節首播

另外，由凌文龍、陳漢娜、MIRROR的楊樂文(Lokman)、陳瑞輝(Frankie)和余逸思等主演的《IT狗》，以IT界另類精英為主幹，題材手法新穎，將於本屆開幕的香港亞洲電影節率先首播兩集，實力不容忽視。

除了新生代年輕演員，還有由梁詠琪、強尼、周家怡、練美娟、肥仔、李炘頤合演的《反起跑線聯盟》，講述一對堅拒成為怪獸家長的父母，題材貼地。而《冥冥之中》則以死神公司為背景，有郭羡妮、劉心悠、陳嘉倩、駱振偉、吳啓洋(Phoebus)、王頌茵(Kathy仔)演出，題材新穎。至於《二月廿九》班底製作的續集《940920》，除了吳海昕、劉俊謙、徐天佑，遇加入蔡思韵，亦是觀眾期待的劇集之一。