【健康解碼】通波仔支架再進化 恢復血管應有功能

冠心病這個沉默的殺手估計每年奪去全球近700萬人的性命。究其原因，與其出現明顯病徵時，病情已屆嚴重有關。醫治患者，舒緩病情，以致防止突發心臟病及猝死，一般會為患者施行俗稱「通波仔」的手術，手術中放置支架也是多年來的主要治療方法，但並不代表治療方案止步於此，病者術後也須依從醫生指示作定期後續跟進，而支架在這數十年間亦進化不少，由以往純粹為血管提供支撐，發展至以新概念設計出能適應血管彈性和弧度的生物適應架，讓血管保留原有的彈性及供血功能，亦可望減少患者術後長遠的復發風險。

心臟科專科譚劍明醫生解釋，冠心病患者的心臟冠狀動脈隨時間慢慢積聚粥樣斑塊，令血管逐漸收窄，直至嚴重收窄時，心臟血流受阻，才可能出現明顯病徵，如胸悶、胸痛、呼吸困難、若病者心臟病突發，更足以致命。要解決血流受阻的問題，便需及時安排「通波仔」手術（即冠狀動脈介入治療術），「手術透過球囊開通收窄的血管，再放置支架支撐血管，恢復血流，解決血管嚴重收窄或堵塞。」

支架的演變 改善「通波仔」術後效果

要撐住血管讓血流順利通過，支架擔當著重要的角色，「為了完善患者術後的效果，支架也經歷多番演變——由最初期使用的無藥裸金屬支架，發展至藥性塗層金屬支架，當中後者亦經歷過改良，金屬支架的物料更薄更具彈性。隨着支架結構和藥物塗層的改進，使植入支架的過程更容易，減少併發症發生，同時亦希望改善患者術後效果。」譚醫生表示，經改良的藥物塗層支架在術後會減少復發風險，提升整體安全性，故為現時最普及採用的支架。

「不過，現時設計的支架在撐起收窄的血管的同時，亦限制了血管原有正常的移動、搏動、弧度和彈性，有醫學文獻就此作討論，這有可能解釋為何以往支架置入後，在長期研究數據中出現一些手術後發生的不良事故。」譚醫生說。

新設計的生物適應架 保留血管原有功能

根據文獻顯示，這款生物適應架在植入後的初期，跟傳統支架同樣為血管提供支撐，但它的金屬結構中，有部份結構會慢慢溶解及鬆開，在六個月的血管修復期後，支架能夠順應血管弧度，並容許血管在恢復一定範圍內的活動，包括收縮﹑擴張﹑扭動。此設計正是為了回復血管原有的功能——舉例，當患者運動時，心臟及身體需要更多的養分及氧氣，支架便能讓身體血管自然地擴張脈動，以增加血流供應，改善病情。當然，不同冠心病患者的病情有異，手術需要置放的支架類型、手術形式等亦要針對患者的實際情況而挑選，患者如有疑問，應向主診醫生多加了解，再選擇最適合自己的方案。