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心臟病
手痺腳痛可能有心肌病？
3 小時前
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心臟病心肌病ATTRCM心臟科專科轉甲狀腺素蛋白類澱粉樣心肌病變轉甲狀腺素蛋白類澱粉樣纖維蛋白核子掃描
手痺腳痛可能有心肌病？
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提起心臟病，一般會想起冠心病、心臟衰竭或心律問題，但原來較少聽聞的心肌病ATTR-CM，除了典型心臟衰竭的徵狀外，還可能伴隨手麻、腳痛、腹瀉等看似普通的問題，讓人難以覺察。心臟科專科醫生郭俊傑希望大眾能提高對此病的認知，以及早介入治療，延長存活期。
 

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若有關蛋白沉積於手部，會有手麻手痛症狀。

ATTR-CM全名為轉甲狀腺素蛋白類澱粉樣心肌病變，郭俊傑解釋，「此症是指體內一種名為轉甲狀腺素蛋白(TTR)的四合體結構變得不穩定，出現異常摺疊並積聚成有害的類澱粉樣纖維蛋白，並視乎積聚於身體哪些部位而誘發出相關徵狀。」


或有手腳麻木腹瀉
如果類澱粉樣纖維蛋白積聚於心臟，將導致心肌增厚，出現呼吸急促、疲勞虛弱、下肢及腹部水腫如同心臟衰竭徵狀，還有心臟傳導異常問題如心房顫動、胸痛、瀰漫性心肌缺氧、主動脈瓣狹窄等。若積聚於手腳，則可有腕管綜合症狀如手指麻木、刺痛；周邊神經病變症狀如腳趾或腳部疼痛。積聚於腸胃也可出現腹瀉、便秘噁心、易飽滯；亦可能有下背或腿部有麻木感的腰椎狹窄徵狀。


確診率被低估
事實上此症並不罕見，80歲以上人士中約四分一在解剖時發現心肌有明顯TTR澱粉樣沉積。郭俊傑表示，「非心臟相關病徵並不易聯想到此症，其實這類徵狀在不少患者中比心臟表徵早了5至7年出現；同時此症又易於誤診為心臟衰竭，也許在用藥後療效不理想才有所懷疑；而傳統檢測需抽活組織檢驗又具入侵性，故相信此症的確診率一直被低估。」

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郭俊傑希望大眾可提升對ATTR-CM的認識和關注。

診治均有突破
ATTR-CM可以致命，並細分為野生型和遺傳型，研究指出由確診起計，前者存活期只有3.5年，後者更只得2.5年，故提升確診率非常重要。近年於診治ATTR-CM有所突破，能夠透過最新的核子掃描作為檢測，若有懷疑即可簡單、無入侵性地評估，有助提升確診率和及早介入治療。郭俊傑續指，「治療方面過往只可移植心臟、肝臟，現在則有針對性的口服藥，能夠穩定TTR，減低類澱粉樣纖維蛋白的形成和積聚，減慢病情惡化。」研究亦指出該藥物可減30個月死亡率達三成，並減低心臟相關入院風險32%，使患者有較佳日常活動能力。


花一年才確診
55歲的Tim在2019年初開始感身體不適，因咳嗽、易「冇氣」而向呼吸系統科專科醫生求診，但檢查未發現任何問題。之後出現吞嚥困難等腸胃道徵狀，無奈照腸鏡結果也是正常，即使用藥也未見徵狀改善。家庭醫生建議向心臟科專科求醫，接受心臟超聲波檢查後診斷為心肌肥厚症，但藥物治療2個月情況依舊。Tim向另一心臟科專科醫生求醫，醫生發現Tim有腳部麻痺及腫脹，2020年初入院接受血液檢查始確診類澱粉沉積症，治療半年後情況逐步改善，現可如常上落樓梯，也沒有頭暈氣喘問題。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/心臟病/手痺腳痛可能有心肌病？-281214
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