認清徵狀 及早發現心臟衰竭

接種新冠疫苗後出現心血管併發症的個案雖然不多，但調查發現四分一受訪者於接種前會先檢查，當中近兩成人更因而確診心臟問題。然而大眾對於心臟衰竭的理解及徵狀卻認知薄弱，或導致延遲診治。

香港心臟衰竭學會會董盧家業醫生指，心臟衰竭是心臟未能泵出足夠的血液及氧氣供身體所需，「當心臟肌肉變弱，輸血量下降，心臟會自動泵大力點以維持供血量，但最終心臟會發大而變弱，泵血效率更差。患者會出現呼吸困難、氣促、腳腫等徵狀，嚴重或會猝死！」

多由其他疾病引起

本港每年約有4,400宗心臟衰竭新症，一年亦有20,143宗因心臟衰竭入院及死亡個案，不容忽視。盧家業表示，「心臟衰竭多由另一種疾病而損害心臟肌肉，包括高血壓、冠心病、心肌炎、心瓣膜病、心律不整、先天性心臟病、糖尿病等，而肥胖、吸煙、長期酗酒濫藥、嚴重貧血也可影響心臟。」

徵狀認知不足

香港心臟衰竭學會早前作出與心臟衰竭相關的調查，調查小組召集人曾振峯醫生發現，「76%人已接種或預約接種新冠疫苗，當中四分一人會先接受身體\心臟檢查或諮詢醫生，而檢查後有19%人發現心臟健康有異，如結構問題或其他心血管病，幸好可以及早發現和治理。」

可是，只有極少數受訪者知道心臟衰竭主要徵狀，普遍以為只有心臟相關病徵如心跳急促\不規律；其他徵狀則會聯想到哮喘、癌症等。「這情況或致睇錯專科，延誤治療。而最令人擔心是，63%過去一年出現相關症狀的受訪者中，多達八成沒有求醫。」過往研究顯示高達50%患者在突發原因下死亡，如感心跳急促或不規律、呼吸困難，應盡快求診。

藥物有助活動能力

41%受訪者以為心臟衰竭患者須換心方可續命；59%認為藥物只能吊命，香港心臟衰竭學會會董佘佩芝醫生認為毋須過分悲觀，「大部分患者透過藥物或手術，配合儀器，已大大減低換心的機率。手術主要處理心臟衰竭的成因，如冠心病要通波仔等。藥物則可幫助紓緩病徵、提升活動能力和生活質素，亦可預防入院和改善存活率。」

血管緊張素受體腦啡肽酶抑制劑(ARNI)可抑制腎素——血管升壓素——醛固醇系統，並提升利鈉肽水平，因此美國及歐洲的指引均建議於合適的患者上，使用ARNI代替傳統ACEI和ARB藥物。2018年研究發現ARNI較ACEI可減低再入院率達44%；刊於《刺針》的另一研究亦指出包括ARNI的綜合藥物治療，對比傳統藥物，患者可延長6年壽命，並有額外8年免因心臟衰竭住院或因心血管病死亡。

香港心臟衰竭學會會長黃加霖醫生最後提醒患者，「天氣轉涼，除了按時用藥、覆診，也要做好保暖、控制水分和鹽分攝取，保持健康生活習慣。情況穩定下也應接種新冠肺炎及流感疫苗，減低入院及死亡風險。」

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