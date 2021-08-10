《國旗國徽法》修例周五刊憲 禁網上辱國旗檢控時限延至兩年

政府表示，將於周五(13日)就《2021年國旗及國徽(修訂)條例草案》刊憲，並已於今日向立法會提交有關《條例草案》的立法會參考資料摘要，在下周三的立法會首讀及二讀。

根據《條例草案》，列明禁止任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏國旗、國徽或其圖像的方式或以其他方式侮辱國旗或國徽，及禁止任何人故意發布以焚燒、毀損、塗劃、玷污或踐踏國旗、國徽或其圖像的方式或以其他方式侮辱國旗或國徽的情況，意圖侮辱國旗或國徽。

此外，由於侮辱行為可能涉及使用互聯網和社交媒體，草案列明禁止網上侮辱國旗或國徽，而且為了讓警方有足夠的時間完成調查，草案建議把檢控時限延長至警務處長發現或知悉有關罪行的日期之後一年內，或犯該罪行的日期之後兩年內。

與現實侮辱國旗刑罰一致

局方指修例後，不論是在現實生活還是虛擬世界中公開及故意侮辱國旗及國徽的行為，均屬犯罪，條文訂定的刑罰水平維持不變，即最高可處以第五級罰款及監禁三年，與《國歌條例》有關侮辱國歌的刑罰水平一致。

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