《大運同行》新光下月千人首映 李居明破解香港風水之謎

五窮六絕七翻身，此說由來已久，玄學家李居明在疫境與逆境之下，從風水和玄學的角度剖析這個現象，力撐七月是重要的轉折點，香港將會走出困境，邁向重生，一如他攝製的最新電影作品《大運同行》，傳遞一個重要信息：香港未來仍是有運行！



《大運同行》將於7月1日舉行一場千人首映禮（限聚令只可坐750位觀眾），出席者不乏圈中明星、各界名人，電影界近年罕有逾千人一起睇戲，事實環顧目前香港已無一間可容納千位觀眾的影院，新光戲院可說是奇葩，李居明透露由7月開始由智富電影公司接管新光Super 3影院，並易名「新光數碼戲院」，提供更多不一樣的高質電影以響觀眾。《大運同行》是首炮，演員有薛家燕、陳自瑤、傅嘉莉等，隨後將會上映「人·鬼·神」系列三部曲，其中《通靈師》一片去年在洛杉磯影展獲得大獎。而他正籌拍第一部「大迷信」劇情片，由《大運同行》導演執導，目前正甄選演員，預計2022年可趕及上映。

李居明表示，《大運同行》是難得一見的風水記錄片，「呢幾年香港運程認真麻麻，究竟出了什麼問題？應該如何扭轉乾坤？」他指出終究香港風水犯了七宗罪，其一是政總的門常開設計，為此他特別走訪政府總部，研究破解「門常開」的風水究竟壞在哪處，若重建對香港未來是好抑或壞，影片會第一時間披露箇中玄機。



李居明指出，未來20年九運將會對世界帶來重大影響，既要面對戰爭威脅，因瘟疫關係亦有可能來一次全球大遷徙⋯⋯對所有人都是人生大挑戰，他會在影片中全面破解各種現象，教大家如何為自己為親人設計運程。他更表示，「要留意的是6月6日乃黑色六月，對美元對股票不利，由6/6到7/8呢兩個月，股票市場動盪較大，不能掉以輕心。」