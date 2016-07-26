《施政報告》將交代跟進「十四五規劃」發展 林鄭料為港帶來新景象

港澳辦副主任黃柳權來港出席《十四五規劃綱要》宣講會。特首林鄭月娥今早在行政會議前表示，中央安排高規格宣講團來港宣講《十四五規劃》機遇，特區政府已安排官員，就金融、創科及航空工作，向宣講團介紹，希望獲得支持。她指除鞏固提升金融中心地位外，《十四五規劃》首次支持香港成為國際科研創新中心及航空樞紐，政府會積極跟進。

她又指《十四五規劃》支持香港8個方面的發展，特區政府都會制定政策及措施，並已就其中6個範疇向中央提交意見，餘下的國際科研創新中心及文化藝術交流中心，她亦與相關界別交流收集意見，將會在2021年《施政報告》中詳細交代。

林鄭月娥續指，《十四五規劃》除振奮人心外，亦顯示中央對香港的支持，認為《十四五規劃》很大機會將在香港全面落實，政府將會繼續有為地落實有關規劃，現已得到立法會及行政機構相對地全面配合，相信未來幾年會為香港帶來新的景象，但最重要是得到本港社會各界的支持，以及香港市民更加掌握到融入國家發展大局，用好國家規劃中給香港的支持，認為對香港未來民生、經濟發展，以及青年向上流的機會都是非常積極和正面。

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