《經濟學人》2021世界安全城市 香港重上第8

雜誌《經濟學人》早前發布2021年全球安全城市排名，其中香港排名重上第8位。而丹麥的哥本哈根，就榮登首位。

《經濟學人》9月公布最新的全球安全城市排名。香港在2015年及2017年分別排第11及第9位，至2019年跌至第20位，而在最新的2021年排名則升上第8位。

全球經歷新冠疫情，令到各地都曾處於封城狀態，而在《經濟學人》的最新評分之中，新冠疫情也成為當中一個考慮因素。該雜誌指，城市內每1萬人有多少人因為新冠肺炎而死亡，城市每1,000人有多少醫生以及城市人口的平均預期壽命都是評分的標準。

香港基建評分最高

在《經濟學人》列出的5個大項目共70多項條件，分別為數碼安全、健康安全、基建安全、個人安全及環境安全，其中香港在基建安全得分最高，得93.4分，亦是排名第1。在健康安全，香港亦有84分排第3，與第1的東京相差3.7分。

不過香港在數碼安全只有70.1分排第21，而在個人安全香港亦僅得70.4分排第21，而環境安全上，香港更只排第27，得74.8分。總成績香港以平均78.6，與墨爾本並列第8。至於獲得總成績前5的城市，依次為丹麥哥本哈根、加拿大多倫多、新加坡、澳洲悉尼及日本東京。