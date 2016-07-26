《蘋果》停刊 今最後出紙百萬 《壹週刊》同告別 社長：已到終點

創刊26載的《蘋果日報》，今日出版最後一份實體報紙，正式與讀者告別。壹傳媒董事局昨午提早開會後，蘋果管理層基於員工安全及人手考慮，決定「提早停運」，網站於今凌晨起暫停更新，今天出刊最後一份日報，將印刷100萬份。另一方面，警方國安處繼上周四拘捕5名蘋果高層後，該報「蘋論」主筆「李平」昨晨同涉違《港區國安法》被捕。另外，科技園公司指，蘋果日報印刷有限公司於將軍澳工業邨的運作涉多項違規，已向該公司發出違反契約條款通知，啟動重收程序。

壹傳媒董事局昨提早兩日開會，並於下午3時公布，指基於香港當前情況，《蘋果日報》最遲於本周六出版最後一期，電子版亦不遲於26日晚上11時59分起停用。不過，蘋果管理層其後於網站公布，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，網站於午夜後停止更新，今日出版最後一份報紙。至於員工離職安排，將由壹傳媒之後公布詳情。

至於訂閱用戶的安排，壹傳媒向相關用戶發信，指蘋果與壹週刊的網頁及應用程式，將於今日凌晨起停止運作，全部訂閱計劃於昨起停止自動訂閱，「即是不會繼續收取下期費用」，並停止接受新訂閱。壹傳媒表示，正諮詢法律意見，若有新消息會再通知訂閱用戶，感謝讀者支持。

至於昨晨於將軍澳被警方國安處拘捕的男子，據報為55歲、筆名「李平」的楊清奇，涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，違反《港區國安法》。警方指，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。李平於本周二寫了題為「不要天快亮還尿床一泡」的「蘋論」，藉中國哲學家馮友蘭「晚節不保」的事跡，提醒大眾身處黑暗時代，應經受智慧與良知的拷問，「切莫天快亮了還尿一泡在床上，貽笑歷史。」

特稿感激讀者：無憾

《蘋果日報》昨於網站刊登題為「與讀者一同編寫《蘋果》的最終章」的特稿，不少網民指讀後淚目。文章總括回歸前創報至今的發展點滴，並引用創辦人黎智英的話，承認蘋果犯過很多錯，很多地方達不到讀者期望，為此向讀者致歉，惟回望過去26年，「我們無愧於心」。文章提到自2004年警方更換通訊系統後，傳媒幾乎不能再第一時間趕赴罪案及意外現場，有賴讀者提供相關錄像及相片，「補充事實與真相」。

文章提及中國新聞，指那些被打壓的維權故事，不論採訪的記者抑或受訪的主人翁，「處境同樣艱難」；及後5名高層涉違《港區國安法》被補，3間公司資產被凍結，連出糧亦有困難，原本職責所在的採訪與留守，「如今也被冠以勇敢之名」，寄語讀者相信「黑暗過會是晨曦」，感謝在此遇上的讀者，「這個最終章，是和你們一同編寫，從這個角度看，也許就再沒遺憾。」

壹週刊總編：夢醒了

壹傳媒旗下、創刊逾31年的《壹週刊》昨亦宣布結束營運，社長黃麗裳透過壹週刊專頁撰寫「致讀者信」，指壹週刊成功由紙媒轉型為網媒，「由蝕變賺」不斷創收視高𡶶，感激讀者支持。她指，3年前轉型訂閱制，老闆稱若無6萬訂戶就要「執x咗佢」，幸有逾10萬訂戶支持，到現在這個歷史時刻，「直至今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前」，面對不捨的同事，縱眼淺亦須抑壓情緒提醒對方「別存幻想」，「享受過做新聞的自由，就無悔了。」

壹週刊總編輯麥景慶亦於專頁撰文指，在這本雜誌追夢期間，「沒有劇本沒有紅線」，社會自由自在，讀者的包容度亦無其他時代可比擬，稱「爆」就是這本雜誌的代名詞，惟經歷沙士、03七一等多起大事後，「最後一張紅網從天而降」、「夢醒了」。

食家蔡瀾讚過，沒有中文出版的飲食旅遊雜誌比《飲食男女》好。歷經多次轉型，先後與不同雜誌報紙合併後，總編輯潘惠卿昨亦宣布停運，感謝同事成就了一本香港人喜歡的飲食雜誌。

蘋果26載 歷盡風雨陰晴

《蘋果日報》於1995年6月20日創刊，社論指「我們要辦的是一份香港人的報紙」，當時以全彩印刷，訂價2元，導致其他原價5元的報章減價「搶讀者」；1998年10月的「陳健康事件」，觸發有償新聞的道德爭議，黎智英為此登全版道歉啟事；2008年推出「動新聞」；2019年推行訂閱制。

至2020年8月10日，警方國安處首次大搜查壹傳媒大樓，拘捕黎智英；2021年6月17日，國安處再大舉搜查壹傳媒大樓，拘捕5名高層，凍結約1,800萬元公司資產，至昨日宣布出版今天日報後停刊，成為本港首份因涉違《港區國安法》，被港府凍結資產以致停刊的報章。