《蘋果》慈善基金停運 林正財籲善長仁翁承接協助

《蘋果日報》今起正式停刊，連帶《蘋果日報》慈善基金捐助的基層市民亦受影響，葵青區議員周偉雄指收到市民求助，當中稱沒法再獲取《蘋果》基金定期資助3萬多元購買癌症藥物，對此頓時感到徬徨，行政會議成員林正財呼籲其他善長仁翁和慈善基金可以承接提供協助，繼續幫助病者。

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林正財說：「我希望不同慈善基金都能挺身而出，幫助這批病者。我相信既然有一個慈善基金都覺得他們要接受幫助，我相信他們真的是有需要的人士。我特別呼籲其他善長仁翁、慈善基金都能承接，繼續幫助他們。」至於應否解凍蘋果的資金令基金可以支援，林正財說詳情不知道，他答不到。

根據《壹傳媒》年報，2019至2020年度《蘋果》基金向225名患重疾、需要即時或特別治療的病人捐共1,768萬元；《蘋果》基金的助學金計劃亦為214名中小學生及大學生提供66萬元助學金。