《路透社》：華府商討安排拜登與習近平下月舉行視像會議

外電引述華府消息人士指，期望安排總統拜登與中國國家主席習近平11月舉行視像會議，目前正商討具體安排。

《路透社》報道，拜登政府與中國官方之間的外交往來已開始讓盟友們感到不安，有美國官員認為，若直接與習近平接觸，是避免雙方關係走向衝突的最好辦法。

報道引述2名消息人士透露，由於中國的防疫限制以及習近平不願離境，華府以舉行視像會議為目標，爭取下月召開，但相關計畫仍在討論中，預計拜登將利用本月出席20國集團峰會(G20)及聯合國氣候峰會的機會，就今次會面收集國際盟友意見，再確定會面的議程。習近平將不會出席上述兩場峰會。

消息人士：冀為中美長期戰略競爭帶來穩定

消息人士形容，如果成功安排兩人進行會議，本身已是一個重大成果，期望會為中美長期戰略競爭帶來穩定，讓兩國領袖參與更多關係管理是特別重要。

美國國家安全顧問沙利文與中央外事辦主任楊潔篪本月初在瑞士舉行會談，華府官員透露，美中兩國原則上同意拜登和習近平在年底前舉行視像會議；白宮曾表示正研究會晤的形式和時間等細節。

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