《金融時報》：中國促麥當勞等美企冬奧前啟用數碼人民幣

英國《金融時報》(Financial Times)報道，3名知情人士透露，中國為了推廣數碼人民幣，已對麥當勞、Visa、Nike等美國企業施壓，於明年2月北京冬季奧運開幕前，安裝數碼人民幣支付系統，讓消費者可用作付款。

數碼人民幣是中國人民銀行發行的法定貨幣，允許中國民眾透過手機應用程式(App)進行數碼交易。中國人行表示，數碼人民幣將與現金並存。目前全球有數十個國家的央行也在考慮發行數碼貨幣。

報道：中國要求麥當勞擴大數碼人民幣系統

報道指，為了配合當局政策，麥當勞在上海270家門市進行試點，允許中國民眾使用數碼人民幣錢包，但中國政府要求麥當勞於北京冬奧前，將這套系統擴大至中國所有門市。麥當勞無直接回應有否遭到施壓，只強調「上海是我們的試點城市，我們將從中了解消費者的反應」。

報道引述知情人士指出，北京冬奧的最大贊助商Visa和美國代表隊贊助商Nike，也面臨中國政府壓力。Visa和Nike拒絕評論有關消息。

研究人員：數碼人民幣普將是北京施壓工具

史丹福大學胡佛研究所數碼人民幣計畫共同負責人Darrell Duffie表示，由於新冠肺炎疫情大流行，中國推出數碼人民幣的時間會比預定在北京冬奧開幕前還要晚，他認為中國並非針對美國企業，因為絕大多數的大型零售業者都會遭遇中國政府施壓，美國企業自然不能倖免。

華府智庫美國企業研究所(AEI)研究員Eric Sayers表示，若數碼人民幣普及，北京將擁有一個強大新工具來向全球企業施壓，美國政府、國會和智庫應探討這個議題及其影響，否則再過幾年，就會變成大問題。

前中情局(CIA)分析師Yaya Fanusie則認為，數碼人民幣可能給中國帶來傷害外國企業的空間，中國今年稍早就以H&M和Nike對強迫勞動提出批評為由，懲罰這兩家外企，中國政府日後亦有可能阻止消費者在不聽話的外企門市使用數碼人民幣。