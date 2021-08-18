《鬼滅》「遊郭編」今公布播映時間 9月25日起日本有得睇

去年打破多項紀錄的人氣漫畫《鬼滅之刃》，官方今日(6日)正式確認新篇章「遊郭編」的動畫正式播放時間。動畫將於9月25日起，逢星期日晚11時15分在富士電視台播放。

打破了日本劇場版動畫票房紀錄的《鬼滅之刃》，一直盛傳今年播放新篇章動畫，而「遊郭編」的介紹影片早已釋出，不過至今未有公布確實的播映時間。不過，官方今午在官網正式公布會於9月25日開始播映，香港方面暫未知會否繼續由ViuTV播放。「遊郭編」將會是劇場版「無限列車編」的後續故事，是漫畫第9期的故事。

中國籍男子疑賣假商品被檢控

另外，名古屋地方法院今日公布，向一名56歲中國籍男子吳曉斌提出檢控，以他違反防止不正當競爭法中「製造混淆」的罪名起訴。控罪指男子在一間於橫濱註冊的公司，售賣與令人聯想與《鬼滅之刃》相關的商品。不過公司的3名董事包括52歲的前社長則未有被予以起訴。同時4人違反商標使用的罪名亦不獲起訴。