《2035去台灣》大陸爆紅 國台辦：一定會實現

一首名為《2035去台灣》的歌曲近日在大陸微博和抖音爆紅，連YouTube和Facebook都有不少網民上載，而且還衍生出不同MV版本。歌詞一開始就唱「坐上那動車去台灣，就在那2035年，去看看那外婆澎湖灣，還有那腳印兩對半」」，與半年前同樣在大陸網絡大熱歌曲《坐上高鐵去台北》的「我住海這邊，故人何時歸，想起夢裡已經有幾回，坐上高鐵去台北」互相呼應。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨被問及《2035去台灣》時，認為這首歌與她早前聽過的《坐上高鐵去台北》有異曲同工之處，反映出兩岸民眾對實現「京台高鐵」從福建到台北這個遠景規劃的美好願望，「希望兩岸應通盡通，更方便地往來交流，多看兩岸美景，多品兩岸美食。我相信，這個願望是一定會實現的」。

大陸規劃2035年建成福州至台北支線

大陸早已規劃興建京台高鐵/高速公路。去年底通車和啟用的「福(州)平(潭)鐵路」及「平潭海峽公鐵大橋」，將北京至福建福州的高鐵和高速公路延長至與台灣本島最接近的平潭島，打通「京台高速的咽喉部分」，接下來只要相關方面配合，京台高鐵/高速就能實現平潭島至台北的跨海段。

今年3月，北京印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》，提出到2035年要建成約70萬公里交通網絡，主骨架為「6條主軸」、「7條走廊」、「8條通道」，其中「京津冀——粵港澳主軸」支線之一是「福州至台北」。

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