「三伏天」駕到 廣東高溫達37度

全年最熱日子「三伏天」又到，今日開始至本月20日是「頭伏」(初伏)，本月21日至8月9日為「中伏」，8月20日至19日為「末伏」，總共40天。廣東今日天氣炎熱，全省大部分地區最高氣溫超過35度，最高達37度，為肇慶市德慶縣，東部沿海地區相對「低溫」，約為32度。

三伏天即是在小暑與處暑之間、全年氣溫最高又潮濕悶熱的日子。央視引述天氣分析師稱，頭伏期間，廣東、福建、湖北東部、湖南東部、安徽南部、浙江、江西等地都會持續悶熱，最高氣溫基本上都超過35度，而且夜間最低氣溫也大多超過26度，進入「上蒸下煮」的連續桑拿天模式。

河北南部、山東、陝西、寧夏等地將是「水火兩重天」高溫降雨交替出現，體感悶熱；新疆南部乾熱暴曬，局部地區高溫超過40度。京津冀、遼寧、吉林、黑龍江南部、山西大部、甘肅、湖北、四川等地，氣溫普遍介乎30至35度；黑龍江北部、內蒙古東部、青藏高原、川西高原、雲南中西部地區最高氣溫則低於30度，體感較為舒適。

專家提醒要防「寒」

專家提醒，伏天要提防的不只是「熱」，還有「寒」，沖凍水涼、長時間吹冷氣、飲凍飲等，都是導致寒氣入體的根源，建議伏天期間冷氣調校至26度左右，室內外溫差不超過8度，不開冷氣時注意開窗通風；鍛煉時間可選擇在上午10時前或下午5時後；飲食注意少寒涼，以免造成胃部痙攣。