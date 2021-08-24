「世上最孤獨殺人鯨」 被圈養40年 撼牆自殘

曾在大海自由自在生活，兩歲時被捕捉及圈養逾40年的一條殺人鯨(虎鯨)，近日被拍到連環撼頭埋牆自殘，令各方譁然。44歲的雌鯨Kiska被稱「世上最孤獨殺人鯨」，出生後兩年便在冰島對開海域被捉，目前住在加拿大安大略省尼亞加拉瀑布城(Niagara Falls)海洋樂園Marineland內。Kiska曾先後誕下5個寶寶，惜均在年少階段死亡。2011年，因伴侶被移至其他設施，Kiska自此孤獨生活。



前飼養員︰冀移送臨時庇護所

Kiska的身心狀況多年來廣受動物組織關注，近日Marineland前飼養員Phil Demers在Twitter公開片段，其中一段可見Kiska側身浮在水面，了無生氣；攝於9月4日的片段，更見牠用頭狂撼玻璃圍牆十多次。Phil Demers直言「這是非常危險的自殘行為，Kiska陷於抑鬱」，冀當局把牠移送至臨時設施，與其他殺人鯨一起生活，直至在新斯科舍(Nova Scotia)的Whale Sanctuary Project鯨豚庇護所建成為止。該庇護所冀成為北美圈養鯨豚「退休」後安享晚年之所。