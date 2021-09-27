「共同犯罪」原則上訴聆訊完成 終院擇日頒布裁決

律政司早前就「共同犯罪」原則上訴得直，高院上訴庭裁定，原則也適用於暴動及非法集結控罪。正服刑的2016年旺角暴動案被告盧建民，以及前年反修例事件中「7.28」上環暴動案中脫罪被告之一湯偉雄，再向終審法院提出上訴，案件昨聆訊結束，擇日宣判。代表盧的資深大律師李志喜認為，要證明被告在現場有「共同目的」而非法集結方能定罪。

盧建民及湯偉雄分別就「共同犯罪」，以及「被告人不必在場」原則是否適用暴動及非法集結罪的觀點提出上訴，終審法院合併處理。李志喜陳辭指，兩罪須有至少3人共同目的集結，並作出擾亂公眾秩序或暴動行為，控方應先辨別原先構成非法集結的成員，並有共同目的，以分辨聚集群眾，避免牽連旁觀者；否則或模糊犯案指控，甚至出現濫告。代表湯的資深大律師戴啟思指，暴動現場人士包括只是經過的途人，上環暴動案中被告更距案發地點逾100米；又認為警方在涉及非法集結拘捕行動會先警告在場人士離開，不肯離開才採取行動，反映控罪對不在現場人士不適用。

律政司代表、署理副刑事檢控專員周天行則指，有關法律條文沒有列明各犯罪人之間須有「共同目的」，只要證明被告集結在一起、有足夠連繫，考慮到公共安全理由亦毋須理會參與案件人士有否「共同目的」，留在現場鼓吹和協助犯案人士沒理由被視作沒有刑責；又謂若暴動罪主腦、教唆者、提供工具等人士，包括事先以社交媒體等方式達成協議，若「不必在場原則」不適用有關控罪，則不能定罪有關被告，造成法律真空。常任法官林文瀚質疑，若被告有否參與暴動也無法證明如何舉證有共同犯罪計劃；首席法官張舉能亦指，現行串謀控罪，以及從犯關係，可處理不在案發現場被告的罪責，律政司一方同意。

前年7月28日上環衝突中，被告湯偉雄等人被裁定罪名不成立，律政司其後向上訴庭就「共同犯罪」原則是否適用非法集結及暴動罪，獲上訴庭接納，符合「共同犯罪」原則人士包括「哨兵」、「家長車」、提供物資或裝備人士等。

「共同犯罪」原則上訴聆訊完成 終院擇日頒布裁決