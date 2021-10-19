「共同犯罪」原則終極上訴 終院裁定不適用於暴動及非法集結

律政司早前就「共同犯罪」原則上訴得直，高院上訴庭裁定，原則也適用於暴動及非法集結控罪。正服刑的2016年旺角暴動案被告盧建民，以及前年反修例事件中「7.28」上環暴動案中脫罪被告之一湯偉雄，再向終審法院提出上訴。經聆訊後，終審法院今日頒下判辭，推翻上訴庭的裁決，裁定非身處暴動現場的人士不可被視為主犯，因此「參與」屬重要的控罪元素，遂裁定基本形式的「共同犯罪」不適用於暴動及非法集結罪。

終院亦裁定，單純身處案發現場不會招致任何刑責，但若被告在現場透過說話、標記或行動提供鼓勵，則可視作「參與」非法集結或暴動，或協助及教唆他人。此外，無論身處暴動或非法集結現場與否，若被告有推動、鼓勵或促進該非法集結或暴動，均可按「從犯原則」及「不完整罪行」判處與主犯相同的刑罰。

上訴方憂出現濫告

盧建民及湯偉雄分別就「共同犯罪」，以及「被告人不必在場」原則是否適用暴動及非法集結罪的觀點提出上訴，終審法院合併處理。上訴方早前陳詞指，控方應先辨別原先構成非法集結的成員，並有共同目的，以分辨聚集群眾，避免牽連旁觀者；否則或模糊犯案指控，甚至出現濫告。

上訴方亦提出，暴動現場人士包括只是經過的途人，而警方在涉及非法集結拘捕行動會先警告在場人士離開，不肯離開才採取行動，反映控罪對不在現場人士不適用。

律政司：不能定罪主腦成法律真空

律政司一方則指，有關法律條文沒有列明各犯罪人之間須有「共同目的」，只要證明被告集結在一起、有足夠連繫，考慮到公共安全理由亦毋須理會參與案件人士有否「共同目的」，留在現場鼓吹和協助犯案人士沒理由被視作沒有刑責。另外，律政司一方指，若暴動罪主腦、教唆者、提供工具等人士，包括事先以社交媒體等方式達成協議，若「不必在場原則」不適用有關控罪，則不能定罪有關被告，造成法律真空。

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