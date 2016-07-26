「即日籌」明擴至12歲或以上學生 袁國勇團隊：打針迎病毒共存

抗疫希望落於「谷針」，惟隨新冠病毒變異出Delta病毒，傳播力大增，疫苗有效率也打折扣。港大微生物學系講座教授袁國勇及其團隊，運算出靠打針形成群體免疫的門檻大幅提高，團隊表示，復必泰疫苗對Delta病毒有效率降至88%，達群體免疫的門檻由七成升至需要97.4%人口接種率；科興疫苗對Delta病毒有效率約60%，全民「打科興」下，更需142.9%人口接種率才能產生群體免疫，「群體免疫之幻想破滅」。

團隊認為，在邊境控制無可能做到滴水不漏、疫苗對變異病毒有效率降低的情況下，市民參加大型聚會或可除口罩活動時，須出示打針證明。在有更具傳染力的新變異病毒出現時，應只讓已打針學生繼續面授課，減低爆發風險，市民仍須戴口罩等。他強調打針仍可預防重症，爭取時間全民打針，推動「共存」策略恢復經濟。

明起24間社區疫苗接種中心將向12歲或以上學生派發「即日籌」，八月份內每日合共派發4,600個籌號，早上7時45分開始派發，學生可攜同身份證到中心取籌，也可委託家人或照顧者到中心代領，但需出示有關在學證明。

本港疫情方面，昨增5宗輸入個案，包括3名3歲或以下孩童，均被驗出帶有L452R變異病毒株，其中2人與昨日確診的5宗個案為親戚關係；其餘兩名成年患者均曾接種2劑疫苗。另有最少5宗初步確診。另外，一名居於沙田42歲女子赴英後確診，潛伏期內居於沙田穗禾路8號穗禾苑詠昌閣(圖)將會被納入強制檢測範圍。