「同樂運動會」污糟錢論 朱敏健再斥引起社會分化倡立歧視法

建制派立法會議員何君堯早前批評「同樂運動會」 (Gay Games)有失體面，形容所帶來的經濟收益是「污糟錢」。特首林鄭月娥昨不點名批評他「情緒化」，言論引起仇恨，惹何君堯昨午再度反駁，稱平權不應「捨本逐末」，導致事件持續發酵。平機會主席朱敏健今早於電台節目稱，尊重議員發言的權利及自由，但認為情緒化批評對事件不會帶來幫助，只會造成社會分化。

相關新聞：何君堯指「同樂運動會」是污糟錢 林鄭斥不容忍仇恨言論

他又指，政府及平機會支持同樂運動會，不涉及金錢及資助，僅為提供租場的程序安排、舉辦當日的人流分配協助，全部依足程序進行，而主辦單位亦不曾向康文署要求任何場租優惠或資助。

對於何君堯昨稱「同性戀危害人類生存」、「同性相距是人類基本定律」等言論，朱敏健直言有關言論涉及歧視，但本港未就性傾向歧視作立法規管，認為今次事件正好帶出立法的必要，而平機會已就相關議題草擬法例研究報告，期望未來1年內作廣泛諮詢，再擬定最後報告呈交政府。