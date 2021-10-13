「哈佛北京書院」明年遷台 改名為「哈佛台北書院」

美國哈佛大學刊物《哈佛紅報》(The Harvard Crimson)日前報道，該校知名暑期中文進修計畫「哈佛北京書院」，因原合作方北京語言大學日益「不友善」，因此自2022年起改與台灣大學合作，並更名為「哈佛台北書院」。

台灣大學表示，自2019年起，台灣大學就與哈佛大學洽談送學生來台大學華語的合作，原本計畫2020年開始實施，但受到新冠肺炎疫情影響，因此延至2022年暑假再啟動。

台大：明年暑假哈佛60名學員到台

台大校方指出，明年暑假將由哈佛選送60名學員至台大修讀8週的中文課程，詳細課程和師資還在規劃中，也會考慮安排參訪九份、金瓜石、故宮、士林夜市、陽明山等景點，或是體驗書法、象棋、剪紙、包餃子等文化活動。台大希望在台大的自由學術氛圍中，為優秀的哈佛學員奠定穩固的中文根基，同時藉由與台灣學生的課外互動，提升台大學生的國際視野。

在台灣，外交部發言人歐江安表示，樂見哈佛大學與台灣大學建立兩校合作計畫，並且歡迎哈佛大學選送美國優秀菁英來台灣研習華語文。深信台灣民主自由體制、社會多元蓬勃發展，將可使美國青年學子對台灣及華語世界能有更深入的體認與了解。