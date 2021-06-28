「天問一號」煞車進入環火星遙感軌道 探測火星地貌地質

中國首個火星探測器「天問一號」環繞器已於周一成功實施第五次「近火制動」煞車，準確進入環火星的遙感使命軌道，展開長約1年的火星全球遙感探測。

中國探火工程微博「天問一號祝融火星車」周一宣布有關消息，並指環繞器將在遙感軌道上獲取火星形貌與地質構造、表面物質成分與土壤類型分佈、大氣電離層、火星空間環境等科學數據，重點關注隕石坑、火山、峽谷、乾涸河床等典型地貌和地質單元，進行高解像度探測。

環繞器設計壽命約2年

央視則報道，環繞器此前在橢圓的中繼通信軌道運行，以大約2小時降低環火軌道高度並進入遙感使命軌道。環繞器環繞火星的設計壽命約2年，自今年2月進入環火軌道後一直處於工作狀態，完成今次火星全球遙感探測任務後，中國探火工程人員會根據環繞器的具體狀態設計新任務，例如降低軌道增加對火星觀測的近距離觀測弧段，以獲取更多火星探測數據。

天問一號由環繞器及著陸巡視器組成。環繞器既是飛行器，亦是通信器，為著陸巡視器建立與地球之間的中繼通信線路，同時亦作為探測器對火星展開探測。著陸巡視器即著陸平台與祝融號火星車。

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