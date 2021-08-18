「宅經濟」促網購發展 調查揭6大致富攻略

新冠疫情促使「宅經濟」增長，加速網購發展，但亦為零售商開展網上業務帶來挑戰。有機構調查發現，九成一港人去年疫情期間曾在網上購物；相較前年，每日都會上網購物的消費者由一成九增至兩成八，亦有近八成七受訪者稱疫情後仍會繼續網購，惟調查揭發零售商和消費者對網購的要求存在一定差異，該機構歸納6大網上零售的致富方法，希望幫助企業贏得網上顧客的心。

調查由香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC)在6月中至7月初進行，訪問了近1,300名年齡介乎18歲至54歲的個人消費者及本地商家，涵蓋多個零售行業，包括衣物、消費品、飲食、珠寶、超市及便利店零售等等，歸納出6大贏取網上顧客心的電商策略，包括：

⚫使用多元銷售渠道進行網購

⚫使用.com或.hk等數碼身分表明公司屬本地性質

⚫使用非一般免費電郵的專用企業域名電郵

⚫使用最佳域名，以增強消費者信心

⚫使用 HTTPs網站加強顧客信心，及

⚫專注數據保護措施，以防私隱洩露

在6大營運網購的策略中，有趣的是，調查發現了七成五個人消費者是經多元銷售渠道進行網購，但只得四成一的零售商提供多種銷售渠道，顯示消費者的購物心態與零售商的營運策略有落差。

消費者多選擇「.com.hk」及「.hk」電商

更重要是，調查發現了擁有受信任的網絡域名，是消費者選擇瀏覽網店時的最重要考慮因素，其中消費者最多是選擇「.com.hk」(佔59%)與「.hk」(佔25%)的電商，而且不單是個人消費者認為這些域名值得信賴，就連零售商也同意使用「.hk」域名(佔63%)及使用「.hk」的電郵地址(55%)，是開拓香港市場的有效方法。

香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉(見圖)表示，調查發現了著名網購平台及社交平台較吸引消費者瀏覽購物，惟有關平台一般收費昂貴，他建議企業或零售商應尋求多種推廣渠道，切勿只將商品放在單一平台，而且由於消費者重視零售商的信譽及網絡安全，他亦建議企業應採取積極主動的態度，推出強而具彈性的網絡安全保護策略，以加強顧客的信心。

至於不少中小企資源有限，如何建立具消費者信賴的網絡域名，黃家偉介紹兩個免費網站，包括Cybersec Infohub或InfoSec等。他又說，HKIRC機構每年亦有提供免費的「.hk」網絡域名資源，讓會員受惠，歡迎有興趣人士查詢。