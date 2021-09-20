「家餸愛」受助者變身義工 向有需要人士送上關懷

日前，香港中華煤氣有限公司聯同基督教家庭服務中心舉辦「愛心月餅顯關懷」行動，探訪鯉魚門寮屋區的獨居長者及基層家庭，送上關愛和節日祝福。而今次活動的其中一個重點，是除了義工隊之外，還有多位來自曾獲煤氣公司「家餸愛•添温馨」計劃幫助的基層家庭代表，他們由昔日的受助者，「搖身一變」成為今日的助人者，一齊加入義工行列，幫助更多有需要人士。

邀請基層家庭代表擔任義工

不少基層家庭都面對疫境之困，無論經濟和身心所承受著極大壓力。「家餸愛•添温馨」計劃向超過1,800個基層家庭捐贈新鮮餸菜包，支援他們生活所需，直接減輕膳食開支。最近疫情漸趨緩和又適逢中秋佳節，加上「愛心月餅顯關懷」行動舉辦至今剛好二十年周年，有見及此，煤氣公司温馨義工隊特別透過社福機構，邀請到多位基層家庭代表一起擔任義工，一方面希望藉此鼓勵這些基層家庭的家長帶着子女，多些走入社區，重拾多姿生活，收穫助人之樂；另一方面亦希望透過活動關顧更多有需要人士，為社會注入更多正能量。