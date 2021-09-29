「日本最靚魚販」唔係得個樣 數年間開十間分店

日本名古屋的傳統市場一名女魚販因為仙氣的外表及熟練的刀工，偶然下被民眾拍照上載網上後一炮而紅，她被網民譽為「日本最靚魚販」，更引來媒體爭相採訪。原來，她不止有外表及刀功，她接手的魚店更在她的帶領下，數年間開設十間分店，其超強的學歷更令人目定口呆。

34歲的森朝奈(Asana Mori)雖然因為美貌與其外表不搭配的職業而被民眾發掘，然而她就連學歷也十分吸睛。綜合媒體報道，森朝奈畢業於日本名校早稻田大學，之後到紐西蘭的奧克蘭大學進修，可謂是高材生，她從紐西蘭回到日本後，選擇進入知名跨國集團樂天企業工作，一路晉升至社長秘書，絕對是人生勝利組。

父親病倒接手家族生意 利用知識擴充業務

森朝奈的父親在名古屋開設一家生鮮、料理兼售的鮮魚店「壽商店」，森朝奈說，從小看著父親俐落的劏魚手法，內心一直抱著「總有一天要和爸爸一起經營魚店」的想法，惟其父親則認為朝奈應該從事白領工作。後來父親病倒，森朝奈不顧父親反對，毅然辭去高薪厚職，選擇到父親的魚店幫手。

父親起初禁止森朝奈用刀或劏魚，要她先從居酒屋的打掃、接待客人開始學起，森朝奈學習半年後寫了一封信感動了父親，才成為鮮魚店的正式員工。她更利用過去於企業所學到的系統化、效率化作業，將家中傳統的魚店轉型至電商平台，短短幾年間，將當初只有2家居酒屋，擴充至12家店鋪。

疫情開設YouTube頻道教劏魚

森朝奈在網上爆紅，更成為時常在媒體上曝光的成功女性企業家。平日森朝奈除了親自到魚市場入貨之外，亦會到自家魚店幫忙劏魚，別看她身材纖細，她以熟練的刀法去劏80公斤黑鮪魚絕對游刃有餘。

2020年疫情爆發，日本當局發布緊急事態宣言令其生意大受打擊，營業額比往年減少六成，森朝奈便嘗試開設YouTube頻道，除了在影片中分享自己的生活外，亦會教授觀眾如何劏魚或料理各式不同魚種等，在短短1年半就吸引16萬名粉絲訂閱，新鮮魚貨宅配也填補了疫情下營業額的缺口，更有不少粉絲為了一睹森朝奈風采，還特意由老遠地方前來她的鮮魚店光顧，可見她深受民眾喜愛。