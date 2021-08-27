「木乃伊式」棉線包毒品 海關破市值1.25億元氯胺酮

有毒販早前利用棉線「木乃伊式」包裹毒品，再存放貨櫃經海路從巴基斯坦運抵香港，遭海關接獲。海關在貨櫃檢獲220公斤氯胺酮，市值1.25億元，為2012年5月最大宗海路販運氯胺酮的案件，並拘捕一名35歲涉案女子。

海關7月初與外國執法機構作出情報交流，得悉有毒販擬將毒品從巴基斯坦經海路運入本港，遂加緊檢查貨品，挑選高風險貨物驗貨。海關人員於本年7月30日在葵涌海關大樓驗貨場，發現一個報稱運載紡織棉紗線的貨櫃，其收貨公司為一所成衣製造公司，惟追查後發現收貨地址有誤及電話資料屬虛假。

海關人員檢查貨櫃，發現共載有163包棉紗線，而貨櫃最深處的6包棉紗線品質惡劣，在當中120卷發現懷疑220公斤氯胺酮。海關其後決定「守株待兔」，將毒品重新放入貨櫃，靜待本地接頭人收貨，並在前日(8月31日)採取行動，拘捕一名35歲女子，目前獲准保釋候查。

毒販利用海運需時長覓買家

海關表示，貨櫃收貨地址為另一間成衣製造公司，懷疑毒販期望藉此掩人耳目，逃避海關揀選檢查。海關指，疫情下海外毒販不會囤積大量毒品，避免被當地執法人員偵破，故會採用「走馬燈方式」販運毒品，選擇需時較長的海運，而非慣常選用的空運，並利用毒品在船上的1至2個月時間尋找買家。