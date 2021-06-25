「水上的士」7月起試辦 全程48元設分段收費

疫情下旅遊業蕭條，運輸署公布，「水上的士」觀光旅遊渡輪服務將於7月起以試辦形式投入服務，航線為「紅磡─尖沙咀東─中環 (循環線)」的短途服務，標榜可欣賞維港的璀璨夜景及「幻彩詠香江」匯演。

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航線全程約70分鐘，於7月3日起逢周六晚上7時20分，由紅磡(南)渡輪碼頭開出，並於尖沙咀一號梯台及中環九號碼頭設上落點，乘客可於任何一個站自由上落。全程票價為48元，並設分段收費，由紅磡往尖東收10元，由尖東往中環收14元，小童、長者及殘疾人士半價。另外，為慶祝特區政府成立24周年，於7月1日晚設特別班次。

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根據「水上的士」網站介紹，顯示渡輪可容納170位乘客，擁有「豪華舒適的空調觀景客艙」、「舒適的商務座椅」、「寬敞的露天甲板」、「優質的艙內設施及專業的客艙服務」，遊客可享受「香港獨有的日與夜醉人風光美景」。