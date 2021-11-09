「熊貓送遞員」罷工癱瘓pandamart foodpanda：繁忙時段積極接單收入「反升」

疫情造就外賣送遞行業，但平台foodpanda削減送遞員基本服務費，送遞員質疑公司不打算分甘同味，上周六起發起罷工，昨各區超市「pandamart」均有「熊貓車手」、「步兵」抗議，要求公司對話及承諾不無理減薪。有外賣員指，公司不斷減人工，去年至今已削最少三成。

foodpanda回應指，調整服務費後，送遞員若積極在繁忙時段接單，收入可不跌反升。

罷工行動前日下午開始，罷工送遞員在各區集合點前會合，昨晚亦有不少送遞員參與，有大批熊貓車手將電單車停泊路邊「拒接單」。在車手罷工下，炮台山、中環、深水埗等多區pandamart昨暫停營業，手機App內連pandamart選項也消失。有外賣員指，前日深水埗更曾暫停送餐服務。

送遞員小唐指，去年至今人工已跌最少三成，完全無法接受。對於公司指增加了繁忙時間服務費，他質疑平常單價均減，只是飯市增加一些，不可能是加人工。

foodpanda向送遞員發信，指雖然下調某些區域訂單基礎服務費，但不代表送遞員總收入減少，相對去年年尾，今年7至9月期間，送遞員平均每小時賺取服務費增加15%；「繁忙時段服務費」較去年同期增一倍。信中並提及估算1萬名活躍送遞員中約200人參加昨日罷工，呼籲送遞員透過手機程式途徑反映意見，會於本周內安排會面，保證透過官方渠道提意見的送遞員不會受懲罰。

服務業總工會主席唐賡堯表示，送遞員畢竟是新興行業，冀當局投放資源關注行業發展及監管，保障送遞員安全及福利，包括是否符合最低工資待遇。就不少送遞員為非華籍人士，他估計他們本身有「同聲同氣」組織，會傾向找「自己人」協助多於向工會求助，工會已嘗試接觸他們提供協助。



「熊貓送遞員」罷工癱瘓pandamart foodpanda：繁忙時段積極接單收入「反升」