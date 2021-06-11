「聖戰新娘」貝居姆再促英政府允許返英國

有「聖戰新娘」之稱的貝居姆(Shamima Begum)再次透過傳媒，請求英國政府允許她返回英國。

現年21歲的貝居姆，目前身處敘利亞一個收容中心。英國《每日郵報》報道，指貝居姆在一部最新的紀錄片中，形容自己只是犯了錯誤的笨小孩，不認為自己是恐怖份子。她又說，她認為自己不需要進行思想教育，但她可以幫助他人改過自新。被問到她有甚麼想跟英國人說時，她說：「我可以回家嗎？」紀錄片製作人一直協助貝居姆，認為她應獲允許返回英國，接受審訊。

非政府組織統計敘利亞有逾3千「聖戰新娘」及兒童

貝居姆在2015年，與2名女同學一同離開英國，到敘利亞加入極端組織「伊斯蘭國」。她其後獲安排和一名在荷蘭出走的伊斯蘭國武裝份子結婚，成為「聖戰新娘」，先後誕下兩名兒，其後夭折。其後「伊斯蘭國」於戰事中敗退後，她流落到敘利亞的收容中心，其丈夫現正被關押在當地一座監獄。由於被英國政府撤銷公民身分，貝居姆被拒入境英國，法院亦以安全問題為由，阻止她回國。至於她的兩名女同學，其中一人已於空襲中喪生。

有傳媒報道，根據歐美多個非政府組織的非正式統計，僅在敘利亞的幾所難民營內，最高峰有逾3,000名來自近30個國家的「聖戰新娘」及兒童，他們大多數是約20歲時加入「伊斯蘭國」。