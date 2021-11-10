「脫北者」吉林逃獄27天 警方懸紅加至50萬 網民：苦命朝鮮人

吉林監獄關押的一名姓朱北韓偷渡者上月18日翻牆逃獄後，至今仍然不知所蹤，而且手上可能持有鐮刀，極度危險。當地警方上周二將懸紅由15萬(人民幣，下同)元提高至20萬元後，昨日再提高至50萬元。

身手敏捷堪比特種兵

朱男上月逃獄後，網上流傳疑似其逃獄片段，可見朱男迅速爬上監獄門頂雨棚後，用繩拉扯破壞監獄通電圍欄，然後翻過圍欄，從6米高跳落地面，躺了一會才起身小跑離開。當時有輿論認為，朱男身手敏捷，堪比特種兵，甚至猜測其在北韓的身份就是特種兵。

吉林警方上月就案件發出通報時，曾提醒「發現了別激怒他，極度危險」，至上周二提高懸紅金額時，同時指出朱男可能「手持鐮刀」，並可能隨時更換衣著和化妝；昨再提高懸紅的通報中，進一步提到朱男「有撿拾、盜竊、搶劫食品、衣物等生活用品，晝伏夜出特點」。

朱男2013年7月從北韓偷渡至中國後，在吉林犯下多宗搶劫傷人案，2014年3月被判囚11年3個月，刑滿後逐出境。朱男刑期原在2024年10月結束，但因表現良好而獲減刑至2023年8月。對於朱男逃獄原因，上月曾有輿論猜測，可能是朱男不想獲釋後被驅逐出境返回北韓，於是藉越獄增加刑期。

內地網民：放他一條生路吧

不過，朱男至今仍未歸案，就引發一些內地網民猜測和同情，稱「一個苦命的朝鮮人」、「如果不是惡人，跑了倒是好的」、「如果他不傷害別人，就放他一條生路吧，他是純粹的求生啊。另外估計遲遲抓不到也是因為有人同情沒舉報的原因」、「這個逃犯是我很同情的，如果有個人或者組織送他去韓國，那真的是功德無量」。

有網民就駁斥同情者，稱「你想多了，他被判十一年多就是因為偷東西時候，捅了一個人好幾刀，致人重傷，而且偷東西有個習慣，刀具必偷，百科一查就知道」、「苦命就可以沙(殺)人搶劫？」。

也有網民認為，「這種特種兵還是不招惹為妙，為了幾萬(懸紅獎金)被他滅門就慘了，有些錢不好賺」、「現在都甚麼年代了，越獄快一個月居然一點線索都沒有，真牛X」。

相關新聞：