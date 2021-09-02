「限玩令」下首個周六 《王者榮耀》伺服器崩潰

內地為防未成年人沉迷網絡遊戲而制訂的「限玩令」，出台後首個周六，日均活躍玩家過億的「國民手遊」——騰訊《王者榮耀》，其伺服器竟在萬千未成年人最期待的「周末准玩一小時」期間崩潰，引來無數吐槽，其中有未成年玩家大呼，「真無語，我星期五在學校玩不了，星期天回學校，就星期六能玩，系統還崩了」。還有「躺著也中槍」的成年玩家表示，「我不懂，我都成年了，怎麼把我強制下線了？」

國家新聞出版署上周一發布防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知，要求網遊企業只可在周五、六、日及法定假期每晚8至9時，向未成年人提供網遊服務，並要嚴格落實實名註冊和登陸。騰訊翌日宣布遵從，同時限制未成年用戶每次及每月課金上限，甚至將不需連接網絡的單機模式暫時關閉。

成年人躺著也中槍

在前日限玩令下首個周五，《王者榮耀》並無異狀，但在周六8時許，陸續有玩家在《王者榮耀》微博留言，稱無法進入排位賽或巔峰賽，或者遊戲畫面出現「轉圈圈」，卡著無法繼續玩，疾呼「伺服器崩了快修修吧」、「無語了，我二十幾了，正玩匹配(玩家對戰)呢，顯示遊戲已結束，被強制退出了」。有網民就估計，「大量小學生在這一時間段湧入，所以伺服器撐不住」。

《王者榮耀》微博周六晚上9時許發文，指部分玩家在排位賽和巔峰賽出現進入異常的問題，該問題已處理好並逐步恢復，所有玩家將獲道具補償，受影響的賽局勝利方亦將獲補發相應積分。

未到9點強制下線

還有未成年玩家抱怨，指「8:30過後的半個小時不讓組隊 ，8:50過後不讓登陸，總共不知道能打幾把遊戲」。更有未成年玩家批評，「9點前5分鐘，我還正在打遊戲直接給我強制下線」、「不是9點結束麼？8點57直接自己退出去了，你至少等人遊戲打完吧？」

小學生為破解限制被騙過千元

另一邊廂，不少未成年人為多玩一會網遊而墮入騙局，最新一宗發生在江蘇太倉市。當地一名姓賀小學男生，近日見遊戲內有玩家聲稱能解除未成年人限制，遂聯絡該玩家，然後聽信對方所稱「必須提供父母微信帳號和密碼」，將母親的相關資料傳給對方。結果賀母微信中的100元被轉走，騙徒甚至冒充賀母，問賀母的親朋好友借1,150元。賀母知悉後，帶兒子一同去派出所報警。