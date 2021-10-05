「魯迅孫子」突然爆紅 網民：沒想到這麼好笑

中國近代文學家鲁迅(原名周樟壽，後改名周樹人)的長孫周令飛，近日突然以「躲不開魯迅的魯迅孫子的一生」登上微博熱搜，不少網民表示，「點開(熱搜)前沒想到這麼好笑」。

常被叫孫子似被罵

周令飛近日在央視訪談節目中表示，從小到大都躲不開「魯迅孫子」這個身份，直言未上學前根本無人向他提過魯迅，每天都開開心心，但自從上學後，讀到魯迅的課文時，同學都會對他「指指點點」，說「又要背你爺爺的文章」；每次出門，小夥伴都會「魯迅孫子」、「魯迅孫子」地叫他，「聽上去就像是用北京話在罵人」。

到中學畢業，周令飛就去參軍，「因為想逃開一個大家都認識我的環境，當兵就沒人認識我了嘛，當時就是這麼天真。而且看了很多書，《鋼鐵是怎樣煉成的》對孩子的感染力非常強，想保家衛國」。不過，軍代表認為魯迅的後人吃不了苦，「我就故意在他們面前掃地、啃窩窩頭，磨了很久，終於同意我參軍了」。

標籤下被要求從醫作文

沒想到，周令飛入軍營第一天還是逃不過「魯迅孫子」的標籤，連長點名時就直說「周令飛，魯迅的孫子」，而且新兵訓練結束後，竟被分配到衛生所，「我問為甚麼，他們說魯迅原本學醫，後來棄醫從文，你要完成祖父未完成的事業」。

周令飛又提到，做新兵期間曾被要求寫通訊報道，但「我最不會寫的就是作文，他們不信，就得寫，因為我是魯迅的孫子」，沒辦法之下只能埋頭寫，「起了一個頭，寫不下去，已經半夜兩三點鐘，太困了，排長拿根煙給我抽，我說不會，他說怎麼可能，魯迅(會)抽煙」。

今年魯迅逝世85周年

不過，如今68歲的周令飛已不再逃避「魯迅孫子」的身份，並致力發揚魯迅精神文化。目前周令飛身兼魯迅文化基金會會長兼秘書長、北京語言大學魯迅與世界文化研究院院長、魯迅美術學院客座教授等職位，適逢今年是魯迅誕辰140周年、逝世85周年，周令飛就成為媒體追訪對象。

魯迅孫子：做名人後代不容易

對於上熱搜，《新京報》引述周令飛表示，「這是一個意外，我沒這個思想準備，也沒有這樣操作的想法和能力……我只是想說，做一個名人後代並不容易，每個人都有難言之隱，都會遇到人生中的困境、不如意。我只是把當時的處境如實講出來，讓大家不要以為名人後代就會過好日子」。