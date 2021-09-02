【不一樣的旅程系列】三之三

調教你自己踏上一個人的旅程

疫後去旅行的機會，可能越來越珍貴，亦較難大夥兒一起成行。你又有否考慮過踏上一個人的旅程？嘗試自行擬訂目標及安排行程時，評估自己的能力，作最好的準備，也做最壞的打算。而最重要的是在獨自面對挑戰、忐忑與恐懼的過程中，把握機會調教你自己。

文章及圖片：香港世界宣明會

Tinny是一名護士，平日工作繁忙，大家放假的日子，她都要上班。所以，她已經習慣踏上一個人的旅程。早在七、八年前，她便為自己訂下了一個目標。因為她踏入職場之後，便開始在宣明會助養兒童，所以，一有空便會去探訪他們，至今已經到過斯里蘭卡、菲律賓、柬埔寨、緬甸和孟加拉。



隨機應變 改動行程

她計劃的行程很緊湊，整個旅程只是3到4天，探了孩子第二天就會離開。「因為我獨自去偏遠地方，家人擔心我的安全，所以我會速去速回。」Tinny說探訪絕非去旅遊，因為所到之處一般都十分偏遠，令身體吃苦，她曾因坐長途車而嘔吐，水土不服以致腹瀉。雖然一點都不容易，但她認為每一次旅程都有所得著，也會思考下一次怎樣會做得好些，譬如安排上是要選擇可靠的航空公司。「那次去柬埔寨，到了越南要轉機，才發現航班突然被取消了，要臨時另外買機票。」

還有去年2月到孟加拉，回程時真的驚險萬分。「幸好是宣明會同事送我到機場，他們打聽知道本來在我航班之前的那班飛機也延誤了，而且還有空位，馬上為我安排。但由於預算的轉機時間太緊迫，所以，我在曼谷機場無論來回程都是要用跑的，喘著氣登機。」這一次經驗令Tinny留意到自己的體力問題，決定修正往後的行程編排。

Tinny形容自己的探訪內容是固定的，好像她探訪第一個助養的斯里蘭卡男孩時，便開始教他砌積木，他不太懂玩，但一年多後再次去探訪他時，男孩已經懂得主動把應該用的那一塊積木遞給她，她親眼看見孩子的進步；還有的是關係的躍進，「再去探訪時，他會主動走過來，又拿餅乾放在我手中，我很感動呢！」

另一個固定的行程是參觀學校。「因為教育很重要！同事會捐出一些物資，我也會去購買一部分。探訪學校時，送給學生，我總是帶著助養孩子一起去，希望有一天他們有能力時，也會幫助別人。」



我們也希望成為一個「Better Me」，而Tinny在一次又一次探訪旅程中，讓自己慢慢地成長。你可能自覺沒有勇氣與能力去展開一個人的旅程，但這可能正是調教你自己的第一步！