Am730
Am730
Am730
Am730
News
【不一樣的旅程系列】三之三
調教你自己踏上一個人的旅程
1 小時前
#Hashtags
疫後旅行香港世界宣明會Tinny護士柬埔寨越南孟加拉斯里蘭卡砌積木調教
【不一樣的旅程系列】三之三
調教你自己踏上一個人的旅程
news-images
疫後的首次之旅，你可會挑戰自己，踏上一個人的旅程？
 news-images
Tinny看見菲律賓學生們送給她的畫作時，非常感動，還帶回家好好珍藏。

疫後去旅行的機會，可能越來越珍貴，亦較難大夥兒一起成行。你又有否考慮過踏上一個人的旅程？嘗試自行擬訂目標及安排行程時，評估自己的能力，作最好的準備，也做最壞的打算。而最重要的是在獨自面對挑戰、忐忑與恐懼的過程中，把握機會調教你自己。
文章及圖片：香港世界宣明會

Tinny是一名護士，平日工作繁忙，大家放假的日子，她都要上班。所以，她已經習慣踏上一個人的旅程。早在七、八年前，她便為自己訂下了一個目標。因為她踏入職場之後，便開始在宣明會助養兒童，所以，一有空便會去探訪他們，至今已經到過斯里蘭卡、菲律賓、柬埔寨、緬甸和孟加拉。


隨機應變 改動行程
她計劃的行程很緊湊，整個旅程只是3到4天，探了孩子第二天就會離開。「因為我獨自去偏遠地方，家人擔心我的安全，所以我會速去速回。」Tinny說探訪絕非去旅遊，因為所到之處一般都十分偏遠，令身體吃苦，她曾因坐長途車而嘔吐，水土不服以致腹瀉。雖然一點都不容易，但她認為每一次旅程都有所得著，也會思考下一次怎樣會做得好些，譬如安排上是要選擇可靠的航空公司。「那次去柬埔寨，到了越南要轉機，才發現航班突然被取消了，要臨時另外買機票。」

還有去年2月到孟加拉，回程時真的驚險萬分。「幸好是宣明會同事送我到機場，他們打聽知道本來在我航班之前的那班飛機也延誤了，而且還有空位，馬上為我安排。但由於預算的轉機時間太緊迫，所以，我在曼谷機場無論來回程都是要用跑的，喘著氣登機。」這一次經驗令Tinny留意到自己的體力問題，決定修正往後的行程編排。

Tinny形容自己的探訪內容是固定的，好像她探訪第一個助養的斯里蘭卡男孩時，便開始教他砌積木，他不太懂玩，但一年多後再次去探訪他時，男孩已經懂得主動把應該用的那一塊積木遞給她，她親眼看見孩子的進步；還有的是關係的躍進，「再去探訪時，他會主動走過來，又拿餅乾放在我手中，我很感動呢！」

另一個固定的行程是參觀學校。「因為教育很重要！同事會捐出一些物資，我也會去購買一部分。探訪學校時，送給學生，我總是帶著助養孩子一起去，希望有一天他們有能力時，也會幫助別人。」


我們也希望成為一個「Better Me」，而Tinny在一次又一次探訪旅程中，讓自己慢慢地成長。你可能自覺沒有勇氣與能力去展開一個人的旅程，但這可能正是調教你自己的第一步！

news-images
為了讓菲律賓助養女孩（左一）學習與人分享，Tinny與她一起到學校派玩具。
 news-images
砌積木是Tinny探訪助養孩子的固定行程之一，她也從中看見他們的進步。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【不一樣的旅程系列】三之三-調教你自己踏上一個人的旅程-283182
#Hashtags
疫後旅行香港世界宣明會Tinny護士柬埔寨越南孟加拉斯里蘭卡砌積木調教
Am730

遺傳疾病 患罕見早年衰老症 初生女嬰滿面皺紋

【人物專訪】成為更好的自己　風帆女將陳晞文：放棄就一世

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
遺傳疾病 患罕見早年衰老症 初生女嬰滿面皺紋
Am730
Am730
【人物專訪】成為更好的自己　風帆女將陳晞文：放棄就一世
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多