【人物專訪】成為更好的自己 風帆女將陳晞文：放棄就一世

今屆東京奧運香港代表隊奪得6面獎牌，將於周日(5日)閉幕的東京殘奧亦取得兩面銅牌(截至2日)。在沒有現場觀眾下，兩奧的氣氛反比過往熾熱，大眾對各運動員的關注度大增。香港滑浪風帆女將陳晞文(Hayley)，在今屆女子滑浪風帆RS：X級獎牌賽取得第八名，雖未能奪牌，但曾因意外折斷5條肋骨及切除脾臟的Hayley，9年後能再戰奧運，並創下自「風之后」李麗珊退役後的最佳名次，展現跌低重新站起來的精神。下月榮升人妻的Hayley，雖轉為半職運動員並重返大學校園，但不排除踏上教練之路，「我始終最享受滑浪風帆，想讓更多人可感受在海上自由自在或速度感，希望未來有滑浪風帆運動員站上奧運頒獎台。」

文：Grace 圖：陳奕釗

最壞打算 最好準備

東奧延遲一年，反覆的疫情牽動內心交戰，Hayley直言，「付出努力但唔知有冇可發揮的舞台，要找體院的心理學家和教練傾訴。所以當我真正去到香港機場，搭飛機去東京的一刻，真的很開心，我特地叫家人來送機，我很需要這份祝福，就像完成一個里程碑。」這一課教Hayley對「作最壞的打算，做最好的準備」有深切體會，她續說，「其實每日對面明天，都有很多未知數，你不知走在街上會遇到甚麼意外，只能每天努力盡好本分，成績或臨場有甚麼事也難確定，惟有做最好準備。」欠盡天時地利人和的疫下奧運，成為全城焦點，港隊創出1金2銀3銅的佳績，為港人帶來久違了的振奮，Hayley深感榮幸，「無論有沒有獎的運動員都表現出色，收到很多舊同學或市民的信息，好開心大家有這份愛。」其實，她還要多謝自己漫漫長路一直沒放棄。



磨合出師徒默契

縱沒有獎牌，Hayley愈戰愈勇，獲李麗珊黃德森讚許，而教練陳敬然(阿英)一句「你做得很好！」別具意義，盛載著兩師徒由火星撞地球到建立互信的情誼，「可能我較固執，很多時唔明教練的做法，或做不到要求，常與他在海上吵架或發脾氣……他很少讚我，佷開心經過多年磨合，默契明顯進步，能在比賽上彼此互信。」說的是獎牌戰前一日的3場賽事，「阿英看風向很準，賽前我們覺得行右邊較佳，參賽者多抱羊群心理跟大隊向左走，但我相信教練和自己的判斷，那是成績最好的一日。」談到這份師徒情，每次當頭棒喝都令Hayley又愛又恨，最深刻是她失掉里約奧運(2016年)的入場資格，「他逼我抉擇會否繼續做運動員，比賽輸了，到底是找方法改善自己或是另選一條路重新出發？如果我過不到這關，每當遇樽頸位就變成很易放棄的人；相反若能克服，就證明我有這堅持和學懂怎去做更好的自己。」

懷疑人生

談到與教練的磨合，曾任足球教練的未婚夫陳家威扮演關鍵角色，Hayley形容男友猶如公正的「翻譯員」，總能將教練的訓言轉化成聽得入耳的教導。在2018年的雅加達亞運，Hayley衛冕失敗只得銀牌，自覺跟不上奧運，加上不懂處理與教練的拉鋸，開始自我質疑，萌生重返校園之念，「當時男友跟我說，你不是受傷或教練不支持，而是自己選擇離開，如果不把握這機會，就永遠只是去了一次倫奧、輸了選拔、去過一次亞運就放棄的運動員。相反若我努力晉身東奧，會令很多人改觀，證明我堅持到底並完成自己的目標，他很期待看到這個陳晞文。很多時我想放棄時，他給我希望再次專注目標。」不說不知，兩人透過交友App認識，30歲的她將於下月拉埋天窗。



父母默默支持

好奇問Hayley除滑浪風帆之外，會選哪一項運動？「爬山單車，因為我體能好，很大膽不怕死，即使炒車一定可企起身，坐上單車繼續踩。」好一位女漢子，跌低爬起身的精神滲入血肉。Hayley於2012年倫敦奧運的賽前練習，被帆船撞斷5條肋骨並需切除脾臟後，仍堅持繼續出賽。往後9年的運動員生涯，屢遇挫折，在心情低落時，除了向未婚夫傾訴，她還會寫日記、聽歌和抄寫歌詞來抒發情緒，「近期愛聽岑寧兒的《風的形狀》，歌詞談到移民、離鄉別井的心情，令我想起自己多年來經常往外地比賽，雖然我鍾意風和海，如果有自己的家庭，是否仍繼續這樣的生活？」過往只專注訓練比賽的她，重返校園修讀英國文學，換上學生與人妻身份，她希望多陪伴雙親，「以前住體院宿舍，跟家人的相處時間很少，即使放假也想休息，我又時常受傷，令父母有很多難過和心痛的日子，以前他們經常陪我比賽，分享我在運動上的喜悅，現在想與他們一起去旅行、做他們享受的事，分享他們的喜悅。」