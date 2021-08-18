【友里蹤跡】「友里蹤跡」流動車

每年9月是「世界腦退化症月」，為喚起大眾對腦退化症的關注，賽馬會耆智園及聖雅各福群會特別安排了「友里蹤跡」流動車由8月28日至9月26日期間於全港各區巡行，藉此讓更多朋友認識「友里蹤跡」社區計劃的內容並呼籲大眾下載手機程式成為「耆跡天使」，以及方便有需要人士索取免費「守護蹤」電子裝置，為腦退化症人士照顧者提供更多地區及時段選擇。如有興趣申請「守護蹤」電子裝置，請參閱流動車路線圖，再聯絡賽馬會耆智園及聖雅各福群會預約。申請流程需時約30分鐘，名額有限，先到先得。

「守護蹤」申請資格#：

年滿50歲或以上；及

已確診腦退化症人士或#經社工進行評估後*確認有認知能力退化的人士；及

正長居住於社區（即並非居於院舍）；及

照顧者必須對於使用智能手機及應用程式有基本認識。

# 申領當日必須出示腦退化症的確診證明，如：確診信、藥袋等以作核對。

* 必須於申請日前的一年內，經社工／醫護人士進行FAST評估為屬於stage 4或以上或社工進行HK-MoCA評估後，認知能力評定為類別≤ 2nd)

「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html

捐助機構

香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構

賽馬會耆智園

合辦機構

聖雅各福群會、香港科技大學