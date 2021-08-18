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【友里蹤跡】「友里蹤跡」流動車
資料由賽馬會耆智園提供
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賽馬會耆智園腦退化長者友里蹤跡香港賽馬會慈善信託基金聖雅各福群會香港科技大學
【友里蹤跡】「友里蹤跡」流動車
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每年9月是「世界腦退化症月」，為喚起大眾對腦退化症的關注，賽馬會耆智園及聖雅各福群會特別安排了「友里蹤跡」流動車由8月28日至9月26日期間於全港各區巡行，藉此讓更多朋友認識「友里蹤跡」社區計劃的內容並呼籲大眾下載手機程式成為「耆跡天使」，以及方便有需要人士索取免費「守護蹤」電子裝置，為腦退化症人士照顧者提供更多地區及時段選擇。如有興趣申請「守護蹤」電子裝置，請參閱流動車路線圖，再聯絡賽馬會耆智園及聖雅各福群會預約。申請流程需時約30分鐘，名額有限，先到先得。

「守護蹤」申請資格#：

  • 年滿50歲或以上；及
  • 已確診腦退化症人士或#經社工進行評估後*確認有認知能力退化的人士；及
  • 正長居住於社區（即並非居於院舍）；及
  • 照顧者必須對於使用智能手機及應用程式有基本認識。

# 申領當日必須出示腦退化症的確診證明，如：確診信、藥袋等以作核對。
* 必須於申請日前的一年內，經社工／醫護人士進行FAST評估為屬於stage 4或以上或社工進行HK-MoCA評估後，認知能力評定為類別≤ 2nd) 

「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html

捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構                
賽馬會耆智園

合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【友里蹤跡】「友里蹤跡」流動車-280879
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