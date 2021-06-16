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【友里蹤跡】不要心存僥倖
資料由賽馬會耆智園提供
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賽馬會耆智園腦退化長者友里蹤跡香港賽馬會慈善信託基金聖雅各福群會香港科技大學
【友里蹤跡】不要心存僥倖
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陳生及陳太一起生活，沒有兒女。近年，陳太確診腦退化症，但表面上仍很「精靈」，行動自如，與一般長者無異。兩口子每天的例行活動就是一同飲早茶，然後買餸回家，偶爾還會到超市補給。一天，他倆如常到樓下酒樓飲早茶，在離開之際，陳生需要先去洗手間，故吩咐陳太在座位等候他回來。幾分鐘後，陳生回到座位，卻不見陳太的影蹤。那一刻，他腦海一片空白，心急如焚，除了立刻致電陳太手提外，還搜遍酒樓的每一角落，可惜仍未見其身影；於是陳生續到他們常到的街市及超市搜索，可惜無功而還……經過數小時的尋覓，身心疲累的陳生，打算先行回家然後再想辦法。甫一進屋，卻發現陳太正在家裡看電視，還反問陳生「去了哪裡﹖」陳生當刻，真不知好嬲還是好笑﹗

陳生直呼這次「好彩」，但卻未有採取任何預防措施。類似的情況可能每天也會發生在腦退化症人士及照顧者身上，因此照顧者及家人千萬不要心存僥倖及掉以輕心。

現在照顧者可為家人免費索取「守護蹤」電子裝置，一旦走失，下載了「友里蹤跡」APP的熱心人士，在收到尋人推送通知時，只要開啟藍牙及位置，便能協助照顧者掌握腦退化症人士的大概位置，讓走失人士可以盡快與家人團聚。

以下日期將舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：
查詢及登記：*
賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）
電話：6804-6307

日期

時間

地點

6月25日（五）

16:00 – 18:30

藍田茶果嶺道88號麗港城商場地下展銷專櫃A

7月22及23日（四及五）

16:00 – 18:30

九龍長沙灣道833號長沙灣廣場3樓310B號舖

7月24日（六）

13:00 – 19:00

九龍長沙灣道833號長沙灣廣場3樓310B號舖

查詢及登記：*
聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）
電話：8105-5818

日期

時間

地點

7月3日 (六) 

 14:30 - 16:30

聖雅各福群會健智匯
(香港西環德輔道西466號)

7月5日 (一)  

18:00 - 20:00

香港仔坊會社區中心
(香港仔大道180號B四字樓)

7月11日 (日) 

14:30 - 16:30

聖雅各福群會天比高創作夥伴
(新界元朗區天水圍天恆邨停車場5樓B翼)

7月17日 (六) 

14:00 - 16:00

聖雅各福群會懷愛長者鄰舍中心
(新界荃灣福來邨永樂樓11至16號地下)

7月24日 (六) 

10:00 - 13:00

賽馬會平行心間-聖雅各福群會
(香港柴灣利眾街24號東貿廣場35樓A室)

*請預先登記

「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html

捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構                
賽馬會耆智園

合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【友里蹤跡】不要心存僥倖-272289
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