【友里蹤跡】不要心存僥倖

陳生及陳太一起生活，沒有兒女。近年，陳太確診腦退化症，但表面上仍很「精靈」，行動自如，與一般長者無異。兩口子每天的例行活動就是一同飲早茶，然後買餸回家，偶爾還會到超市補給。一天，他倆如常到樓下酒樓飲早茶，在離開之際，陳生需要先去洗手間，故吩咐陳太在座位等候他回來。幾分鐘後，陳生回到座位，卻不見陳太的影蹤。那一刻，他腦海一片空白，心急如焚，除了立刻致電陳太手提外，還搜遍酒樓的每一角落，可惜仍未見其身影；於是陳生續到他們常到的街市及超市搜索，可惜無功而還……經過數小時的尋覓，身心疲累的陳生，打算先行回家然後再想辦法。甫一進屋，卻發現陳太正在家裡看電視，還反問陳生「去了哪裡﹖」陳生當刻，真不知好嬲還是好笑﹗

陳生直呼這次「好彩」，但卻未有採取任何預防措施。類似的情況可能每天也會發生在腦退化症人士及照顧者身上，因此照顧者及家人千萬不要心存僥倖及掉以輕心。

現在照顧者可為家人免費索取「守護蹤」電子裝置，一旦走失，下載了「友里蹤跡」APP的熱心人士，在收到尋人推送通知時，只要開啟藍牙及位置，便能協助照顧者掌握腦退化症人士的大概位置，讓走失人士可以盡快與家人團聚。

以下日期將舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：

查詢及登記：*

賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）

電話：6804-6307

日期 時間 地點 6月25日（五） 16:00 – 18:30 藍田茶果嶺道88號麗港城商場地下展銷專櫃A 7月22及23日（四及五） 16:00 – 18:30 九龍長沙灣道833號長沙灣廣場3樓310B號舖 7月24日（六） 13:00 – 19:00 九龍長沙灣道833號長沙灣廣場3樓310B號舖

查詢及登記：*

聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）

電話：8105-5818

日期 時間 地點 7月3日 (六) 14:30 - 16:30 聖雅各福群會健智匯

(香港西環德輔道西466號) 7月5日 (一) 18:00 - 20:00 香港仔坊會社區中心

(香港仔大道180號B四字樓) 7月11日 (日) 14:30 - 16:30 聖雅各福群會天比高創作夥伴

(新界元朗區天水圍天恆邨停車場5樓B翼) 7月17日 (六) 14:00 - 16:00 聖雅各福群會懷愛長者鄰舍中心

(新界荃灣福來邨永樂樓11至16號地下) 7月24日 (六) 10:00 - 13:00 賽馬會平行心間-聖雅各福群會

(香港柴灣利眾街24號東貿廣場35樓A室)

*請預先登記

「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html

捐助機構

香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構

賽馬會耆智園

合辦機構

聖雅各福群會、香港科技大學