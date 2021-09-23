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【友里蹤跡】耆跡支援系列──商場篇
資料由賽馬會耆智園提供
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賽馬會耆智園腦退化長者友里蹤跡香港賽馬會慈善信託基金聖雅各福群會香港科技大學
【友里蹤跡】耆跡支援系列──商場篇
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陳氏一家到商場「飲早茶」。陳爺爺告訴家人出去買花生，家人心想旁邊便是超級市場，故不以為然。誰知爺爺一去便是大半個小時，家人擔心萬分，因此決定四出尋找陳爺爺。突然，手提電話響起。

「請問係唔係陳生？我係友里商場嘅職員，你爸爸而家喺地下服務台，你方便嚟接佢嗎？」

陳生一家邊聽電話邊趕到服務台。

「呢度明明係間士多，點解唔見咗？」陳爺爺不停喃喃自語。

「頭先陳伯喺地下大堂度行嚟行去，四圍問人間士多喺邊，但係間士多都執左好幾年啦。跟住我同佢講，話不如幫佢打電話問阿囝記唔記得個地址，所以就叫左你哋過嚟接佢喇。」商場職員稱。

腦退化症人士對長期記憶一般保存得較好，反之，短期記憶則較弱。陳伯對過去的生活習慣印象較鮮明，因此記得商場有士多，士多有他喜歡的花生賣，但卻忘記士多已結業多時，故有機會迷路。

如果你在商場任職或是商場物業管理職員，不妨多關顧長者；如發現長者出現以下情況，你可以伸出援手：

  • 在商場內漫無目的地徘徊，表現焦慮、不安甚至驚慌。
  • 問你如何回家，或表示要找家人，但無法告訴你地址及家人特徵。
  • 請你協助尋找商店，但明顯無法清晰地表達自己的意思。 

賽馬會耆智園及聖雅各福群會於十月繼續舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：

查詢及登記：*
賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）
電話：6804-6307
10月23日（六）上午10:00 – 11:00 賽馬會耆智園
沙田亞公角街27號

聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）
電話：8105-5818 / 9535-5872 (WhatsApp)
10月30日 下午14:30 – 16:45 屯門仁愛堂
屯門啟民徑18號

其他派發點包括：
葵芳、荃灣、元朗、黃竹坑、杏花邨、灣仔、上環及西環

正式派發位置，可致電 / WhatsApp查詢。

*請預先登記

捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構                
賽馬會耆智園

合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【友里蹤跡】耆跡支援系列──商場篇-286915
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