【友里蹤跡】耆跡支援系列──商場篇
資料由賽馬會耆智園提供
【友里蹤跡】耆跡支援系列──商場篇
陳氏一家到商場「飲早茶」。陳爺爺告訴家人出去買花生，家人心想旁邊便是超級市場，故不以為然。誰知爺爺一去便是大半個小時，家人擔心萬分，因此決定四出尋找陳爺爺。突然，手提電話響起。
「請問係唔係陳生？我係友里商場嘅職員，你爸爸而家喺地下服務台，你方便嚟接佢嗎？」
陳生一家邊聽電話邊趕到服務台。
「呢度明明係間士多，點解唔見咗？」陳爺爺不停喃喃自語。
「頭先陳伯喺地下大堂度行嚟行去，四圍問人間士多喺邊，但係間士多都執左好幾年啦。跟住我同佢講，話不如幫佢打電話問阿囝記唔記得個地址，所以就叫左你哋過嚟接佢喇。」商場職員稱。
腦退化症人士對長期記憶一般保存得較好，反之，短期記憶則較弱。陳伯對過去的生活習慣印象較鮮明，因此記得商場有士多，士多有他喜歡的花生賣，但卻忘記士多已結業多時，故有機會迷路。
如果你在商場任職或是商場物業管理職員，不妨多關顧長者；如發現長者出現以下情況，你可以伸出援手：
- 在商場內漫無目的地徘徊，表現焦慮、不安甚至驚慌。
- 問你如何回家，或表示要找家人，但無法告訴你地址及家人特徵。
- 請你協助尋找商店，但明顯無法清晰地表達自己的意思。
賽馬會耆智園及聖雅各福群會於十月繼續舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：
查詢及登記：*
賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）
電話：6804-6307
10月23日（六）上午10:00 – 11:00 賽馬會耆智園
沙田亞公角街27號
聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）
電話：8105-5818 / 9535-5872 (WhatsApp)
10月30日 下午14:30 – 16:45 屯門仁愛堂
屯門啟民徑18號
其他派發點包括：
葵芳、荃灣、元朗、黃竹坑、杏花邨、灣仔、上環及西環
正式派發位置，可致電 / WhatsApp查詢。
*請預先登記
捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金
主辦機構
賽馬會耆智園
合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【友里蹤跡】耆跡支援系列──商場篇-286915