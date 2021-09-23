【友里蹤跡】耆跡支援系列──商場篇

陳氏一家到商場「飲早茶」。陳爺爺告訴家人出去買花生，家人心想旁邊便是超級市場，故不以為然。誰知爺爺一去便是大半個小時，家人擔心萬分，因此決定四出尋找陳爺爺。突然，手提電話響起。

「請問係唔係陳生？我係友里商場嘅職員，你爸爸而家喺地下服務台，你方便嚟接佢嗎？」 陳生一家邊聽電話邊趕到服務台。 「呢度明明係間士多，點解唔見咗？」陳爺爺不停喃喃自語。 「頭先陳伯喺地下大堂度行嚟行去，四圍問人間士多喺邊，但係間士多都執左好幾年啦。跟住我同佢講，話不如幫佢打電話問阿囝記唔記得個地址，所以就叫左你哋過嚟接佢喇。」商場職員稱。

腦退化症人士對長期記憶一般保存得較好，反之，短期記憶則較弱。陳伯對過去的生活習慣印象較鮮明，因此記得商場有士多，士多有他喜歡的花生賣，但卻忘記士多已結業多時，故有機會迷路。

如果你在商場任職或是商場物業管理職員，不妨多關顧長者；如發現長者出現以下情況，你可以伸出援手：

在商場內漫無目的地徘徊，表現焦慮、不安甚至驚慌。

問你如何回家，或表示要找家人，但無法告訴你地址及家人特徵。

請你協助尋找商店，但明顯無法清晰地表達自己的意思。

賽馬會耆智園及聖雅各福群會於十月繼續舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：

查詢及登記：*

賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）

電話：6804-6307

10月23日（六）上午10:00 – 11:00 賽馬會耆智園

沙田亞公角街27號



聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）

電話：8105-5818 / 9535-5872 (WhatsApp)

10月30日 下午14:30 – 16:45 屯門仁愛堂

屯門啟民徑18號

其他派發點包括：

葵芳、荃灣、元朗、黃竹坑、杏花邨、灣仔、上環及西環

正式派發位置，可致電 / WhatsApp查詢。

*請預先登記

捐助機構

香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構

賽馬會耆智園

合辦機構

聖雅各福群會、香港科技大學