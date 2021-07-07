【友里蹤跡】耆跡支援系列──超市篇

蕭伯伯在超市拿著蕃茄排隊付款……
「先生，蕃茄總共17.2元。」 店員說。
蕭伯伯從口袋掏出一堆零錢，卻未能數算正確的金額。
排在後面的顧客不耐煩地說：「有冇搞錯呀？搞咁耐？」
蕭伯伯聽到其他人催促的言語感到十分緊張，連手中的零錢也掉到地上。
這個時候職員友善地說：「先生，不如我同你一齊數！」
「呢個十蚊、呢個五蚊、呢個係兩蚊，加多兩毫子就夠喇。你可以收返埋剩餘嘅錢。」
腦退化症人士處理財務的能力會逐漸下降，即使是簡單的運算，有時也會感到力不從心。便利店、超級市場和雜貨店等，均是日常購物的地方，無論你是職員或顧客，當見到腦退化症人士有以下情況時，請伸出援手：
- 當他們無法表達想購買甚麼物品時，提供兩至三個可能的答案，以協助他作出選擇。
- 當他們在付款和數算零錢時出現困難，職員可以友善地協助他們，例如：「不如我同你一齊數，好嗎？」
- 萬一他們在店內不斷徘徊，表現焦慮、不安或驚慌，應上前了解他的需要。在可行的情況下請他坐下，並嘗試聯絡他的家人。
- 職員和顧客的耐心和理解是對他們最大的幫助。
賽馬會耆智園及聖雅各福群會繼續舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：：
查詢及登記：*
賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）
電話：6804-6307
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日期
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時間
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地點
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7月22及23日
（四及五）
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16:00 – 18:30
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九龍長沙灣道833號長沙灣廣場3樓310B號舖
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7月24日（六）
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13:00 – 19:00
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九龍長沙灣道833號長沙灣廣場3樓310B號舖
查詢及登記：*
聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）
電話：8105-5818
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日期
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時間
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地點
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7月11日 (日)
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14:30 - 16:30
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聖雅各福群會天比高創作夥伴
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7月17日 (六)
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14:00 - 16:00
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聖雅各福群會懷愛長者鄰舍中心
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7月24日 (六)
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10:00 - 13:00
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賽馬會平行心間-聖雅各福群會
*請預先登記
「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html
捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金
主辦機構
賽馬會耆智園
合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學