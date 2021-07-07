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【友里蹤跡】耆跡支援系列──超市篇
資料由賽馬會耆智園提供
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【友里蹤跡】耆跡支援系列──超市篇
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蕭伯伯在超市拿著蕃茄排隊付款……
「先生，蕃茄總共17.2元。」 店員說。
蕭伯伯從口袋掏出一堆零錢，卻未能數算正確的金額。
排在後面的顧客不耐煩地說：「有冇搞錯呀？搞咁耐？」
蕭伯伯聽到其他人催促的言語感到十分緊張，連手中的零錢也掉到地上。
這個時候職員友善地說：「先生，不如我同你一齊數！」
「呢個十蚊、呢個五蚊、呢個係兩蚊，加多兩毫子就夠喇。你可以收返埋剩餘嘅錢。」

腦退化症人士處理財務的能力會逐漸下降，即使是簡單的運算，有時也會感到力不從心。便利店、超級市場和雜貨店等，均是日常購物的地方，無論你是職員或顧客，當見到腦退化症人士有以下情況時，請伸出援手：

  • 當他們無法表達想購買甚麼物品時，提供兩至三個可能的答案，以協助他作出選擇。
  • 當他們在付款和數算零錢時出現困難，職員可以友善地協助他們，例如：「不如我同你一齊數，好嗎？」
  • 萬一他們在店內不斷徘徊，表現焦慮、不安或驚慌，應上前了解他的需要。在可行的情況下請他坐下，並嘗試聯絡他的家人。
  • 職員和顧客的耐心和理解是對他們最大的幫助。

 

賽馬會耆智園及聖雅各福群會繼續舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：：
查詢及登記：*
賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）
電話：6804-6307

日期

時間

地點

7月22及23日

（四及五）

16:00 – 18:30

九龍長沙灣道833號長沙灣廣場3樓310B號舖

7月24日（六）

13:00 – 19:00

九龍長沙灣道833號長沙灣廣場3樓310B號舖

查詢及登記：*
聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）
電話：8105-5818

日期

時間

地點

7月11日 (日) 

14:30 - 16:30

聖雅各福群會天比高創作夥伴
(新界元朗區天水圍天恆邨停車場5樓B翼)

7月17日 (六) 

14:00 - 16:00

聖雅各福群會懷愛長者鄰舍中心
(新界荃灣福來邨永樂樓11至16號地下)

7月24日 (六) 

10:00 - 13:00

賽馬會平行心間-聖雅各福群會
(香港柴灣利眾街24號東貿廣場35樓A室)

*請預先登記

「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html

捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構                
賽馬會耆智園

合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【友里蹤跡】耆跡支援系列──超市篇-275074
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