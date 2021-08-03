【友里蹤跡】耆跡支援系列──銀行篇

陳伯伯剛從戶口提取了 $8,000，離開櫃枱時兒子來電，伯伯從口袋裡拿出電話接聽時，寫着「拿$8,000」的紙條因而掉到地上。

聽過電話後，伯伯撿起紙條想了想，就再去櫃枱排隊提款。

「我想拎8,000蚊。」

陳伯伯拿著寫上「拿$8,000」的紙條告訴銀行職員。

職員看過提款紀錄問：

「陳先生，請問你上次拎錢係幾時呀?」

「都好耐啦﹗我都唔係成日拎錢嘅… 」

「我哋睇返記錄，你十五分鐘前已經拎咗8,000蚊，或者你可以睇下袋入面有冇。」

伯伯檢查口袋，發現紙幣就在裡面。

患有腦退化症的長者除了短期記憶較弱外，專注力亦可能受影響，很容易被人打擾後便忘記自己本來在做甚麼。因此，銀行職員服務長者客戶時，應格外留神，若發現有以下情況，請加以協助：

如長者說話零碎，無法清楚表達意思，可以提供兩至三個選擇，以了解其需要。

當長者使用銀行服務或提款機時出現困難，除提供適當協助外，亦可提醒長者不要將密碼告知他人。

如長者於短期內重覆地提款，可提醒他近期的提款狀況，特別是遇到表現驚慌失措的長者客戶時，更需提高警覺。

賽馬會耆智園及聖雅各福群會繼續舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：：

查詢及登記：*

賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）

電話：6804-6307

日期 時間 地點 8月14日（六） 10:00 – 12:15 賽馬會耆智園 沙田亞公角街27號

查詢及索取「守護蹤」*：

聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）

電話：8105-5818

日期 時間 地點 8月7日（六） 14:30 - 16:30 郭子健議員辦事處 青衣長宏邨宏善樓地下C翼 8月14日（六） 14:00 - 16:00 聖雅各福群會 灣仔石水渠街85號1樓 8月21日（六） 14:00 - 16:00 聖雅各福群會 西環德輔道西466號健智匯1樓 8月28日（六） 14:15 – 18:00 元朗體育路4號 元朗大會堂綜合服務大樓A403室

*請預先登記

「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html

捐助機構

香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構

賽馬會耆智園

合辦機構

聖雅各福群會、香港科技大學