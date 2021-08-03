【友里蹤跡】耆跡支援系列──銀行篇

陳伯伯剛從戶口提取了 $8,000，離開櫃枱時兒子來電，伯伯從口袋裡拿出電話接聽時，寫着「拿$8,000」的紙條因而掉到地上。
聽過電話後，伯伯撿起紙條想了想，就再去櫃枱排隊提款。
「我想拎8,000蚊。」
陳伯伯拿著寫上「拿$8,000」的紙條告訴銀行職員。
職員看過提款紀錄問：
「陳先生，請問你上次拎錢係幾時呀?」
「都好耐啦﹗我都唔係成日拎錢嘅… 」
「我哋睇返記錄，你十五分鐘前已經拎咗8,000蚊，或者你可以睇下袋入面有冇。」
伯伯檢查口袋，發現紙幣就在裡面。
患有腦退化症的長者除了短期記憶較弱外，專注力亦可能受影響，很容易被人打擾後便忘記自己本來在做甚麼。因此，銀行職員服務長者客戶時，應格外留神，若發現有以下情況，請加以協助：
- 如長者說話零碎，無法清楚表達意思，可以提供兩至三個選擇，以了解其需要。
- 當長者使用銀行服務或提款機時出現困難，除提供適當協助外，亦可提醒長者不要將密碼告知他人。
- 如長者於短期內重覆地提款，可提醒他近期的提款狀況，特別是遇到表現驚慌失措的長者客戶時，更需提高警覺。
賽馬會耆智園及聖雅各福群會繼續舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：：
查詢及登記：*
賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）
電話：6804-6307
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日期
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時間
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地點
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8月14日（六）
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10:00 – 12:15
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賽馬會耆智園
沙田亞公角街27號
查詢及索取「守護蹤」*：
聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）
電話：8105-5818
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日期
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時間
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地點
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8月7日（六）
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14:30 - 16:30
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郭子健議員辦事處
青衣長宏邨宏善樓地下C翼
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8月14日（六）
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14:00 - 16:00
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聖雅各福群會
灣仔石水渠街85號1樓
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8月21日（六）
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14:00 - 16:00
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聖雅各福群會
西環德輔道西466號健智匯1樓
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8月28日（六）
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14:15 – 18:00
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元朗體育路4號
元朗大會堂綜合服務大樓A403室
*請預先登記
「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html
捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金
主辦機構
賽馬會耆智園
合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學