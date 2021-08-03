Am730
Am730
Am730
Am730
News
【友里蹤跡】耆跡支援系列──銀行篇
資料由賽馬會耆智園提供
#Hashtags
賽馬會耆智園腦退化長者友里蹤跡香港賽馬會慈善信託基金聖雅各福群會香港科技大學
【友里蹤跡】耆跡支援系列──銀行篇
news-images

陳伯伯剛從戶口提取了 $8,000，離開櫃枱時兒子來電，伯伯從口袋裡拿出電話接聽時，寫着「拿$8,000」的紙條因而掉到地上。

聽過電話後，伯伯撿起紙條想了想，就再去櫃枱排隊提款。

「我想拎8,000蚊。」

陳伯伯拿著寫上「拿$8,000」的紙條告訴銀行職員。

職員看過提款紀錄問：

「陳先生，請問你上次拎錢係幾時呀?」

「都好耐啦﹗我都唔係成日拎錢嘅… 」

「我哋睇返記錄，你十五分鐘前已經拎咗8,000蚊，或者你可以睇下袋入面有冇。」

伯伯檢查口袋，發現紙幣就在裡面。

患有腦退化症的長者除了短期記憶較弱外，專注力亦可能受影響，很容易被人打擾後便忘記自己本來在做甚麼。因此，銀行職員服務長者客戶時，應格外留神，若發現有以下情況，請加以協助： 

  • 如長者說話零碎，無法清楚表達意思，可以提供兩至三個選擇，以了解其需要。
  • 當長者使用銀行服務或提款機時出現困難，除提供適當協助外，亦可提醒長者不要將密碼告知他人。
  • 如長者於短期內重覆地提款，可提醒他近期的提款狀況，特別是遇到表現驚慌失措的長者客戶時，更需提高警覺。

賽馬會耆智園及聖雅各福群會繼續舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：：
查詢及登記：*
賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）
電話：6804-6307

日期

時間

地點

8月14日（六）

10:00 – 12:15

賽馬會耆智園

沙田亞公角街27號

查詢及索取「守護蹤」*：
聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）
電話：8105-5818

日期

時間

地點

8月7日（六）

14:30 - 16:30 

郭子健議員辦事處

青衣長宏邨宏善樓地下C翼

8月14日（六）

14:00 - 16:00 

聖雅各福群會

灣仔石水渠街85號1樓

8月21日（六）

14:00 - 16:00  

聖雅各福群會

西環德輔道西466號健智匯1樓

8月28日（六）

14:15 – 18:00

元朗體育路4號

元朗大會堂綜合服務大樓A403室

*請預先登記 

「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html

捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構                
賽馬會耆智園

合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【友里蹤跡】耆跡支援系列──銀行篇-279129
#Hashtags
賽馬會耆智園腦退化長者友里蹤跡香港賽馬會慈善信託基金聖雅各福群會香港科技大學
Am730

港區國安法｜美國予留美港人18個月延期離境 外交部：堅決反對強烈讉責

港隊創奇蹟 女乒團空手道報捷 單日奪兩銅

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
港區國安法｜美國予留美港人18個月延期離境 外交部：堅決反對強烈讉責
Am730
Am730
港隊創奇蹟 女乒團空手道報捷 單日奪兩銅
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多