【歐國盃】軒達臣搶射12碼捱轟 賓韋特上英軍尾班車

英格蘭於歐國盃決賽周前最後一場友賽主場對羅馬尼亞，憑初任隊長的拉舒福特一箭定江山小勝1球；而今仗擔正的中堅賓韋特「爆冷」獲選替補因傷退隊的阿歷山大阿諾特。另外，今仗尾段發生中場佐敦軒達臣搶射極刑風波，主帥修夫基表明不滿。



修夫基今仗繼續讓多名之前未入選23人大軍的球員上陣，包括中場禾特普斯，後衛賓葛菲特與賓韋特更任正選；其中白禮頓23歲中堅賓韋特，在上仗鬥奧地利後備出場，取得首頂國家隊喼帽，今戰夥拍泰朗明斯扼守中路踢足全場。英軍周一正式公布，賓韋特頂替早前受傷退隊的阿諾特，爆冷「擊退」大熱的連格及禾特普斯。

「三獅兵團」今仗上半場有查頓辛祖及卡維特利雲攻門中楣，至68分鐘，終憑基亞利殊博得12碼，並由新隊長「福仔」射入領先。10分鐘後，卡維特利雲博得12碼，因原定兩名劊子手「福仔」與禾特普斯已調離場，本來被安排可主射極刑的卡維特利雲，卻被後備入替、戴上隊長臂章的佐敦軒達臣搶去皮球操刀兼宴客，英格蘭只能小勝1球。修夫基表明對搶射一事不滿：「我未有預計會發生此事，同時更不會預計再發生相同情況。」已轉任足球評述員的愛爾蘭名將堅尼，則批評佐敦軒達臣做法，同時認為讓這位狀態不足的利物浦球星加入大軍是錯誤決定。