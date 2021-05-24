【特稿】傳統禁忌致性別不平等 天價衛生巾斷送尼泊爾女孩無價將來

繼蘇格蘭之後，法國、新西蘭等地相繼宣布為女孩提供免費衛生巾，以解決當地「月經貧窮」問題。遠在山區的尼泊爾女孩卻沒那麼幸運，她們一生仍受各樣月經問題困擾。我早前就與兩名尼泊爾女孩及前線同事對談，探討當地的月經問題。

圖：國際培幼會(香港)、文：總幹事蕭美娟博士

「月經羞辱」及禁忌

在尼泊爾，月經被視為「不潔」，來經的女孩會被禁止接觸家中男性成員及被視為聖潔的廚房、廟宇、水源、學校及參與社交活動，甚至連米飯、肉類和牛奶等營養豐富的食物都不能食用。她們在來經期間只能被逼在「月經小屋」(Chhaupadi)隔離，這些小屋多是牛棚和破爛的小木屋，曾有不少女孩因被強姦而飽受身心的痛苦，有些女孩更因嚴寒失溫、被野獸襲擊而失去寶貴性命。

事實上，尼泊爾法院早在2005年禁止這項陋習，但難以在偏遠村莊嚴厲執行法例，導致近九成女孩仍在來經期間遭受不同程度的限制。2018年11月一名14歲女孩在風災期間因山泥傾瀉被困月經小屋，不幸身亡；2019年12月一名21歲女孩，在月經小屋點火取暖而窒息致死，把女孩囚禁在小屋的姐夫被判處45日監禁，卻被允許以簡單罰款來換取不用收監。在法例未被重視的情況下，女孩權益顯然不受保障。

12歲就讀小學六年班的蔓塔(Mamta)和我分享時談到：「在培幼會介入前，我每個月要花幾天獨自和牲畜一起擠在狹小的牛棚，沒有門可以鎖上，很害怕會有壞人和野獸闖進來。」

因月經被視為禁忌，學校課程和父母都沒有教導女孩甚麼是月經和來經時的處理方法 ，所以蔓塔和很多尼泊爾女孩一樣，在第一次來經時感到非常徬徨無助。現在有了培幼會的支援，蔓塔學懂了月經相關的知識，培幼會更說服了蔓塔母親不再把她困在月經小屋中，讓她在來經時安心上學。



「月經貧窮」成女孩學習障礙

另一位15歲女孩柔迪(Joti)則與我分享了她遭遇的「月經貧窮」故事。「我父親是建築工人，一天只能賺到五六百盧比 (約港幣33-39元)，只夠用來買蔬菜和米，勉強填飽一家人的肚子，哪來多餘的錢買衛生巾呢？」

尼泊爾的衛生巾昂貴得可怕，一包五片質量較好的衛生巾索價約港幣13元，以一個生理周期用量約三包來計算，一個女生購買衛生巾的花費相等於一個貧窮家庭一日收入(約港幣39元)。換個角度來說，在物價和生活指數高漲的香港，最低工資下，一人每天收入約有370多元，一個星期生理周期的衛生巾只索價24元，不過是一天收入的6.4%，相對之下，尼泊爾的衛生巾售價可算天價，難怪有近五成尼泊爾女孩都會因「月經貧窮」而缺席課堂。

培幼會為柔迪和其他女孩提供衛生巾之餘，亦教導她們用乾爽布料製作可重用的衛生巾，長遠解決月經貧窮，讓女孩不再因月經而缺課，不會因趕不上學習進度而被逼輟學，失去以知識改變命運的機會。培幼會亦在尼泊爾的學校提供清潔食水，讓女孩保持個人衛生，並建立月經衛生教育房間，讓女孩在當中休息及學習月經知識，亦把月經議題引進校園，鼓勵男女同學共同參與活動，一同推動兩性平等及消除社會上對月經的污名。

作為一名女性，看到一個再正常不過的生理現象成為了女孩追求知識的障礙以及承受不平等的對待，實在令我悲憤不已。同時，我又為蔓塔和柔迪得以脫離月經困境而高興，期望有更多女孩可得到援助，健康快樂地成長。我邀請您以港幣100元，支援一名女孩參與製作可重用衛生巾工作坊，並資助學校設立月經友善的房間，讓女孩有個安心的經期。您亦會得到感謝紀念包乙份。(了解更多及立即捐款：https://bit.ly/3fobUAx)