【繞場一週】「足」動快樂潛能

年輕人就像一個寶藏，需要有熱誠的老師和教練來挖掘。作為團體運動，足球不但可以啓迪年輕人的自信，亦能讓他們學懂關心和諒解身邊人。如果有英超勁旅曼聯加持，指引本地學校老師及足球教練成為伯樂，相信青少年能全方位發展，從而「足」動無限潛能！由馬會與曼聯合作推出、新一年的「賽馬會學界足球發展計劃」，現正接受報名，歡迎全港中、小學參加，於新學年成為計劃夥伴學校。

老師和校隊教練在這個免費計劃中，將通過為期八個月的互動和學習，掌握以「啟發」和「鼓勵」為主調的訓練方法。贈予學校的足球訓練器材不但可在校園營造愉快和高參與度的運動環境，亦能讓校訪及校際活動變得更有趣，藉此加強老師、教練、學生以至家長之間的聯繫。

新一屆計劃除了繼續由曼聯足球學校駐香港總教練奧拜恩(Christopher O'Brien) 負責足球訓練及示範外，今年亦會邀請不同領域的專業人士參與，深化老師在體能、心智、社交等方面的教學知識，激發他們潛能。表現優異的老師和教練更有機會獲保送到英國曼徹斯特交流，甚至成為曼聯足球學校的認可教練，到世界各地參與執教不同類型的青少年足球訓練。

計劃亦會配合夥伴學校的學年編排，在合適時間進行課餘校訪，並舉辦分區(港島、九龍、新界東及新界西)及全港的聯校友誼賽和訓練，促進參加學校之間的交流。計劃今年更加入親子元素，邀請家長參與親子足球活動，實行家校攜手，「足」動潛能。計劃本周五截止報名，無論學校地處哪一區、資源是否充足、教學資歷或運動成績是否卓越，都可以報名，詳情可登入https://bit.ly/3gIyV2O了解更多。