【繞場一週】《不一樣都一樣》

上月好友來電，告知就讀中三的兒子考獲全級第一名，我戥她高興，因為對一個有自閉特色孩子的家庭來說，一切都來得不易。

好友的兒子在兩歲時確診患有自閉症，在成長過程中，社交及情緒問題陸續出現。面對「十問九唔應」的兒子，好友無計可施，照顧壓力有時亦令她感到透不過氣來。

幸而兒子參加了由「賽馬會喜伴同行計劃」提供的到校課後小組訓練，慢慢懂得與人溝通，並管理好自己的情緒，不但親子關係得以改善，兒子亦漸漸融入及享受校園的生活。

Jessie翻查資料，這個計劃由香港賽馬會慈善信託基金主導策劃，自2015年共撥款超過4.1億港元，支援了全港約一半的中小學，為超過六成就讀主流學校的自閉特色和有不同學習需要的學生提供協助。當中計劃的校本訓練服務，透過聯繫社福機構安排專業社工定期到學校，以小組遊戲及教材提升自閉特色學童的認知及社交能力。由於成效顯著，教育局亦由今個學年(2021/22) 起，銜接及推行計劃的校本訓練服務，讓更多自閉特色學童受惠。

如果大家想更了解自閉症，不妨認識一下計劃大使—「閃閃」，它身上的七彩膚色象徵自閉症光譜的不同狀況和特色。計劃會於9月向幼稚園、小學及家長資源中心派發由「閃閃」及8個《奇先生妙小姐》(Mr. Men Little Miss)組成的故事書《不一樣都一樣》；而大家可能見過三架「閃閃號」電車在鬧市穿梭，公眾可以掃瞄車廂內的二維碼參與小遊戲，了解「閃閃」及其他自閉特色小朋友的世界！

正如計劃的口號：《不一樣都一樣》，Jessie 相信只要大家用心發掘，就會發現雖然每個孩子不一樣，但每個都一樣可愛及值得去愛。