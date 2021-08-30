【繞場一週】不同經歷，同樣鬥志

東京殘奧會步入尾聲，各國運動員抵著自身的殘疾障礙在奧運場上競技，背後都是一個個充滿血和汗的故事，唯一要和動物緊密合作的馬術項目，更是對殘奧健兒的另一大挑戰。Jessie從馬會殘疾人馬術隊成員安全完成賽事，感受到他們縱有不一樣的經歷，都有著同一樣的鬥志。

為港隊取得殘奧馬術參賽資格的謝佩婷(Natasha)、曾靝賜(Timothy)和鍾美娟(Fleur)均來自馬會殘疾人馬術隊。為協助騎手及馬匹備戰及出賽，馬會今次派出培訓經理、教練、馬匹料理員、獸醫、釘甲匠及物理治療師，為騎手及馬匹提供專業支援。

殘奧馬術混合盛裝舞步個人賽日前舉行，運動員按他們的殘疾程度分等級，等級愈低代表殘障程度愈高。今年24歲、殘奧三朝「元老」Natasha於混合I級盛裝舞步個人賽，以16名完成賽事；首次出戰的Fleur則於混合III級盛裝舞步個人賽以14名畢業。雖然Timothy因其夥拍的馬匹抵達東京後被診斷為跛足，在安全考慮下退賽，但他於賽事期間一直為兩位隊友打氣，這就是團隊精神！同時，全賴騎手的努力及馬會團隊支援，騎手在極具挑戰的一年，仍能保持最佳備戰狀態，實在不容易呢！

每位選手背後都有不一樣的經歷，Natasha患先天性腦癱，令四肢活動受到不少限制，直至五歲開始傷健策騎治療，從而踏上馬術之路，並於 2017年加入馬會殘疾人馬術隊，開始參與本地及國際賽事。同樣患先天性腦癱的Timothy，自2010年起成為全職馬術運動員。Fleur則因出生時罹患脊柱裂，雙腿比大部分人虛弱，八歲起開始復康馬術治療，至2017年加入馬會的馬術發展計劃。正如殘奧會開幕禮以「我們擁有翅膀」為主題，寓意選手展翅逆風前行，相信所有運動員都有深刻體會。