【繞場一週】全新「住Hall」體驗

「住Hall」是大學生活重要的一環。回想起當年要成功入住大學宿舍並不容易，但Jessie最近聽到一個新消息，覺得現在的大學生真幸褔！

Jessie說的是剛於周一正式開幕的「賽馬會集賢樓」研究生宿舍。這座位於科大校園南的新宿舍樓高8層，提供超過500個宿位，為來自超過60個國家及地區的研究院學生，提供全面學習體驗，並舉辦活動促進學生交流和服務社區。

翻查資料，原來「賽馬會集賢樓」是由馬會透過其慈善信託基金捐助逾1億7,600萬港元，支持香港科技大學 (科大) 興建，希望協助解決學生宿位緊張問題、讓學生能夠在這綠色生活空間多作交流，並透過參與不同活動，啟發他們善用科學與科技回饋社區。

事實上，馬會的慈善工作重點包括支持兒童及青年發展，以及人才培育。多年來，馬會在培育人才方面不遺餘力，支持本地教學機構推行不同項目，協助新世代裝備好自己，建設更美好社會，當中包括自1987起支持科大的校園興建及發展。

話說回來，Jessie 覺得「賽馬會集賢樓」的設計頗具心思，除學生設施外，宿舍特別加設環保元素，例如設有互動式智能電錶系統紀錄及分析用電情況、屋頂加裝太陽能熱力收集板善用可再生能源，以及配備節流水龍頭減少資源浪費等，可謂一個校園內的「綠色生活空間」，難怪獲得綠建環評暫定鉑金評級，肯定其環保表現。

體驗舍堂生活是不少大學生憧憬的事情，亦有助學生獲取全面的學習體驗，再加上環保元素，實在令「住Hall」變得更有意義！

