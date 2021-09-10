【繞場一週】多一個醫療服務選擇

都市人生活繁忙，往往搞到周身病痛，有時更要看醫生診治。但香港醫療服務需求緊張，幸好Jessie最近發現一個新選擇！

Jessie說的是剛於上周正式開幕的香港中文大學醫院 (中大醫院) 。這所位處沙田的醫院，採用「定價收費」，透明度高，因為每項定價收費已涵蓋相關手術及程序的各樣開支，包括醫生費、住院費、治療及護理程序費用、藥物費等，讓病人在入院前清楚掌握預算。

不講不知，中大醫院由馬會透過其慈善信託基金撥捐13億港元支持興建，是馬會歷年來在醫療衞生方面以及對香港中文大學的最大單一慈善捐款。

事實上，馬會一直捐助不同類型項目，回應隨時代轉變的社會需要，當中醫療衞生方面，於五、六十年代協助興建或擴建醫院、產科病房和治療中心，並支持成立二十多間賽馬會診所及兩間流動診所；及至沙士疫情爆發後，迅速撥款成立衞生防護中心等。

話說回來，中大醫院亦是全港首間5G網絡全面覆蓋的智慧醫院，善用創新科技，例如無紙化電子病歷紀錄、自動配藥系統及物聯網等，支援病人診治過程之餘，亦提升醫院運作效率。作為香港首間由大學擁有、為醫護人員提供臨床實習及教學用途的私家醫院，中大醫院賺取的一分一毫，也會撥歸教學及研究用途，有助加強本地專業醫護人員的培訓。

透過支持中大醫院的成立，馬會為廣大市民提供多一個醫療服務選擇，與其致力建設更美好社區的宗旨一致。