【繞場一週】快樂從足球開始

疫情反覆下，學界賽事一度停擺，不少學生的運動量也大減。不過，參與第八屆賽馬會學界足球發展計劃的教師及教練們已正式「開波」！他們將會師從曼聯足球學校香港總教練奧拜恩 (Christopher O’Brien)體驗輕鬆高效的足球訓練方式，為將來與他們的學生進行以啟發和鼓勵為本的訓練模式打好基礎。

Jessie知道賽馬會學界足球發展計劃一直提倡輕鬆、愉快練習，計劃今年繼續夥拍英超勁旅曼聯，以曼聯足球學校富趣味性的訓練模式，為刻苦的練習加入笑聲。計劃除了會為夥伴學校提供足球訓練器材，今年亦將全港劃分為港島、九龍、新界東及新界西四區，進行地區聯校訓練及比賽，以加強同區學校的聯繫，又會邀請學校家長參與，齊齊「足」動潛能！難怪今年破紀錄地吸引32間中小學、共68位老師及教練參與，一同領略「快樂足球」，引導學生突破自我。

事實上，馬會自2012年起與曼聯合作推動本地足球發展，計劃至今已有來自100所中、小學及大專院校的200多位老師及教練完成培訓，其中十多位表現優異的老師和教練，先後獲保送到英國曼徹斯特進行交流，當中八位更獲曼聯足球學校授予教練資格，先後到日本、台灣、印度和英國等地參與執教暑期青少年訓練營。計劃今年加入親子及地區聯校訓練等全新元素，Jessie相信定能更進一步連繫社區，激發夥伴學校教師及教練的潛能！