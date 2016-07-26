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【繞場一週】疫情下的智慧健康城市
資料由馬會提供
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馬會新冠肺炎抗疫清零第九屆健康城市聯盟國際大會世界衞生組織香港賽馬會慈善信託基金繞場一週
【繞場一週】疫情下的智慧健康城市
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香港特別行政區行政長官林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始教授、香港賽馬會主席陳南祿、健康城市聯盟中國香港支部主席吳仕福、世界家庭醫生組織主席李國棟醫生及其他嘉賓出席「第九屆健康城市聯盟國際大會」。

新冠肺炎肆虐全球持續近兩年，大大改變市民的生活，甚至影響各地的民生政策、城市規劃，以及醫療制度等。Jessie知道上星期本港舉辦了一個國際會議，讓不同城市和機構分享抗疫經驗。

一連三天的「第九屆健康城市聯盟國際大會」由「香港賽馬會慈善信託基金」獨家捐助、「世界衞生組織」全力支持，並由「健康城市聯盟中國香港支部」主辦，以「疫情下的智慧健康城市」為主題，全面檢視及探討如何構建疫情下及疫情後的智慧健康城市。

是次線上會議邀請了來自世界各地約有160名專家出席發言，探討全球面對疫情下最關心的醫療衞生及健康城市議題。會議雲集來自多國的醫療衞生、城市設計、環保、公共政策、建築及工程等不同領域的專家、學者，以及多位聯盟成員的市長，環繞著「清零策略或與病毒共存」、「疫情中的心理健康」、「疫情下的長者友善社區」等議題，向世界各地20多個國家或地區約2,000名人士分享抗疫經驗及未來城市發展方向，希望藉着這次會議，讓與會城市和機構能夠互相汲取抗疫經驗，加強在防疫措施上的聯繫。

Jessie最欣賞的是大會為加強推動全民智慧健康城市的概念，特別加設六大獎項，包括首次舉行的全球最佳社區抗疫計劃大獎，及全球最佳攝影大獎等，鼓勵公眾人士參與。

Jessie期待這次會議能讓與會城市和機構互相汲取抗疫經驗，加強在防疫措施上的聯繫，構建智慧健康城市。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【繞場一週】疫情下的智慧健康城市-292191
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