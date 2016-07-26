【繞場一週】疫情下的智慧健康城市

新冠肺炎肆虐全球持續近兩年，大大改變市民的生活，甚至影響各地的民生政策、城市規劃，以及醫療制度等。Jessie知道上星期本港舉辦了一個國際會議，讓不同城市和機構分享抗疫經驗。

一連三天的「第九屆健康城市聯盟國際大會」由「香港賽馬會慈善信託基金」獨家捐助、「世界衞生組織」全力支持，並由「健康城市聯盟中國香港支部」主辦，以「疫情下的智慧健康城市」為主題，全面檢視及探討如何構建疫情下及疫情後的智慧健康城市。

是次線上會議邀請了來自世界各地約有160名專家出席發言，探討全球面對疫情下最關心的醫療衞生及健康城市議題。會議雲集來自多國的醫療衞生、城市設計、環保、公共政策、建築及工程等不同領域的專家、學者，以及多位聯盟成員的市長，環繞著「清零策略或與病毒共存」、「疫情中的心理健康」、「疫情下的長者友善社區」等議題，向世界各地20多個國家或地區約2,000名人士分享抗疫經驗及未來城市發展方向，希望藉着這次會議，讓與會城市和機構能夠互相汲取抗疫經驗，加強在防疫措施上的聯繫。

Jessie最欣賞的是大會為加強推動全民智慧健康城市的概念，特別加設六大獎項，包括首次舉行的全球最佳社區抗疫計劃大獎，及全球最佳攝影大獎等，鼓勵公眾人士參與。

Jessie期待這次會議能讓與會城市和機構互相汲取抗疫經驗，加強在防疫措施上的聯繫，構建智慧健康城市。