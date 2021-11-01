【繞場一週】能力越大 責任越大

對於申請獎學金，很多人都會認為只要成績夠好就足夠，但要獲得香港賽馬會的獎學金，分數未必是致勝關鍵。

經已成立20多年的香港賽馬會獎學金的甄選準則，不僅要成績好和具領導能力，更要熱心服務社會。因為馬會多年來不僅致力培育本地人才，更希望培育青少年成為未來社區領袖，貫切馬會建設更美好社會的宗旨。

有別於一般獎學金，香港賽馬會獎學金覆蓋範疇相當廣泛，不單每年支持修讀本科課程的學生，亦惠及有特殊教育需要、修讀職業訓練局高級文憑或海外本科課程的學生，同時亦支持研究生前往牛津大學及哈佛大學進修。至今已培育了超過800位賽馬會學人成為關愛社會的年輕領袖。

今年的香港賽馬會獎學金頒授典禮於剛過去的星期二舉行，馬會主席陳南祿於典禮上勉勵各賽馬會學人，將所學的一切銘記於心，堅持最高的道德標準和誠信，亦要保持積極態度，毋懼挑戰，不辭勞苦，先人後己，同時作為社會的一份子，亦毋忘幫助有需要人士。

Jessie 同樣希望各位獎學金得主能努力在成功道路上走得更遠的同時，勿忘服務社會的初心，貫切馬會樂行善行的精神。正所謂「能力越大 責任越大」，而且Jessie 深信真正的領袖是願意躬身服務群眾。